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Эти машины не просто везут груз: как современные фуры стали умнее обычных людей

3:07
Авто

Современные тяжёлые грузовики — это не просто мощные машины, а сложные транспортные системы, в которых сочетаются цифровые технологии, автоматизация, телематика и даже элементы искусственного интеллекта. За последние десятилетия они прошли путь от простых дизельных монстров до настоящих компьютеров на колёсах.

фура
Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фура

Системы помощи водителю: грузовик следит за дорогой сам

Сегодняшние тягачи оснащены целым арсеналом электронных помощников. Адаптивный круиз-контроль с радарами и лидарами автоматически держит дистанцию до других машин. Системы контроля полосы и удержания в ней отслеживают дорожную разметку и подруливают при необходимости.

Если водитель не реагирует, срабатывает автоматическое экстренное торможение. А камеры кругового обзора и датчики следят за слепыми зонами, чтобы водитель не упустил ничего важного.

Экономия топлива и борьба за экологию

Современные грузовики не просто мощные — они становятся всё более экономичными и экологичными. Технологии, такие как Common Rail, турбина с изменяемой геометрией, EGR, сажевые фильтры и SCR, позволяют максимально сократить выбросы.

Трансмиссии теперь тоже "думают" — например, системы I-Shift и PowerShift выбирают передачи в зависимости от груза и рельефа. Всё чаще встречаются гибридные и полностью электрические тягачи, которые подзаряжаются рекуперацией тормозной энергии.

Телематика и связь: грузовики всегда на связи

В каждом современном грузовике работает телематика — встроенные устройства собирают и передают данные о маршрутах, топливе, состоянии техники и даже стиле вождения.

Эти данные анализируются в облаке, что позволяет автопаркам заранее планировать обслуживание, экономить на маршрутах и отслеживать работу водителей. А благодаря встроенным информационным системам водитель всегда в курсе ситуации на дороге и может слушать музыку, общаться и пользоваться навигацией.

Первые шаги к автономии

Полностью беспилотные грузовики пока остаются будущим, но системы второго и третьего уровня автономности уже работают.

Например, технология "платуннинг" — когда несколько грузовиков едут колонной и синхронизируются между собой — снижает расход топлива и риск ДТП. А на закрытых территориях, вроде складов, уже тестируют полностью автономные фуры с использованием HD-карт и датчиков.

Взгляд в будущее: ИИ и 5G меняют всё

Дальнейшее развитие грузового транспорта напрямую связано с искусственным интеллектом, машинным обучением и сетями 5G. Эти технологии позволят создать полностью автономные, умные и эффективные логистические системы, которые будут сами принимать решения в пути, адаптироваться к ситуации и взаимодействовать с инфраструктурой.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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