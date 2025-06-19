Один баллон — и никаких проблем: что может волшебная WD-40, о чём вы даже не догадывались

Забота о собственном автомобиле — дело важное. Конечно, большинство водителей предпочитают доверить обслуживание специалистам, но кое-что вполне можно сделать и самому. Один из помощников в этом деле — универсальный спрей WD-40. Он продается почти в каждом автомагазине и может не только сэкономить кучу денег, но и продлить срок службы деталей.
Вот 7 оригинальных способов, как можно использовать WD-40 в вашем авто:
Если вы заметили рыжие пятна на дверных петлях, капоте или крышке багажника, просто сбрызните их WD-40 и оставьте на 10 минут. Затем протрите сухой тряпкой. Препарат проникает глубоко и отлично размягчает ржавчину.
Скрипящие двери, капот, багажник или даже петли могут стать настоящей головной болью. Спрей не только избавит от скрипа, но и защитит детали от влаги и грязи, что особенно полезно в сырую погоду.
Мало кто знает, но WD-40 можно использовать для очистки свечей зажигания. Это помогает поддерживать стабильную работу двигателя и продлевает срок службы самих свечей. Да и посещать СТО придётся реже.
Осенью и зимой автомобиль особенно страдает от сырости. Обработка WD-40 помогает защитить различные детали — от контактов до кузовных элементов — от воды, снега и наледи.
Замерзшие дворники и заблокированные дверные замки — частая проблема в мороз. Немного WD-40 — и всё снова работает. А если вы заранее знаете о надвигающемся похолодании, можно нанести его заранее и избежать заморочек утром.
Старые гайки, болты и винты иногда не поддаются даже при больших усилиях. В таких случаях просто обработайте соединение WD-40, подождите несколько минут — и дело пойдёт гораздо легче.
Надоела старая наклейка на стекле? WD-40 легко справляется с остатками клея и этикеток, не оставляя следов. Наносите, ждите немного и аккуратно удаляйте.
WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для «Rocket Chemical Company» в Сан-Диего, Калифорния.
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