Один баллон — и никаких проблем: что может волшебная WD-40, о чём вы даже не догадывались

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Забота о собственном автомобиле — дело важное. Конечно, большинство водителей предпочитают доверить обслуживание специалистам, но кое-что вполне можно сделать и самому. Один из помощников в этом деле — универсальный спрей WD-40. Он продается почти в каждом автомагазине и может не только сэкономить кучу денег, но и продлить срок службы деталей.

Фото: commons.wikimedia.org by Eva K., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ WD-40

Вот 7 оригинальных способов, как можно использовать WD-40 в вашем авто:

1. Помогает избавиться от ржавчины

Если вы заметили рыжие пятна на дверных петлях, капоте или крышке багажника, просто сбрызните их WD-40 и оставьте на 10 минут. Затем протрите сухой тряпкой. Препарат проникает глубоко и отлично размягчает ржавчину.

2. Отличная смазка

Скрипящие двери, капот, багажник или даже петли могут стать настоящей головной болью. Спрей не только избавит от скрипа, но и защитит детали от влаги и грязи, что особенно полезно в сырую погоду.

3. Чистит свечи зажигания

Мало кто знает, но WD-40 можно использовать для очистки свечей зажигания. Это помогает поддерживать стабильную работу двигателя и продлевает срок службы самих свечей. Да и посещать СТО придётся реже.

4. Защищает от влаги

Осенью и зимой автомобиль особенно страдает от сырости. Обработка WD-40 помогает защитить различные детали — от контактов до кузовных элементов — от воды, снега и наледи.

5. Размораживает замки и дворники

Замерзшие дворники и заблокированные дверные замки — частая проблема в мороз. Немного WD-40 — и всё снова работает. А если вы заранее знаете о надвигающемся похолодании, можно нанести его заранее и избежать заморочек утром.

6. Помогает открутить прикипевшие детали

Старые гайки, болты и винты иногда не поддаются даже при больших усилиях. В таких случаях просто обработайте соединение WD-40, подождите несколько минут — и дело пойдёт гораздо легче.

7. Удаляет клей от наклеек

Надоела старая наклейка на стекле? WD-40 легко справляется с остатками клея и этикеток, не оставляя следов. Наносите, ждите немного и аккуратно удаляйте.

Уточнения

WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для «Rocket Chemical Company» в Сан-Диего, Калифорния.

