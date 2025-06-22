Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом без розеток — это реально: новый источник энергии работает сам по себе
Прощай, пилатес: это упражнение с низкой ударной нагрузкой приобретает все больше поклонников
Этот вкус стоит слишком дорого: чем опасны деликатесы из супермаркета
Жирная кожа не простит ошибок: три утренних привычки, которые всё портят
Команда есть, результата нет: ошибки дрессировки, о которых молчат
Ремонт без сюрпризов: секреты экономии, которые знают только профессионалы
Прощайте, обвисшие ягодицы: лучшие приседания для тонуса и подъема мышц дома
Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом
Клиенты готовы платить $8 за кубик льда? Этот бизнес процветает

Genesis пошёл против трендов: как обновился GV60 — и почему это может сработать

2:18
Авто

Genesis показал новую версию своего флагманского электрокроссовера GV60 — это первое крупное обновление модели с момента её выхода в 2021 году. Но изменения здесь — не просто косметика: речь идёт о реальном шаге вперёд как в технологиях, так и в стиле.

Genesis Refreshes GV60
Фото: Genesis is licensed under public domain
Genesis Refreshes GV60

Новая батарея — новые горизонты

Главное новшество — увеличенная батарея на 84 кВт·ч, что позволяет модели с задним приводом проезжать до 348 миль (примерно 560 км) на одном заряде. Ранее GV60 предлагал только 77,4 кВт·ч — прогресс ощутим.

Спорт вне рамок — дрифт и "передачи"

Автомобиль теперь стал ближе к спортивным моделям: добавлен режим дрифта, активируемый нажатием обоих подрулевых лепестков. Задние колёса при этом уходят в управляемое скольжение. А функция VGS отключает рекуперацию и симулирует классическую коробку передач — создавая реалистичные ощущения для водителя.

Тормоза — как в будущем

Система торможения теперь на базе технологии рекуперации третьего поколения. Новые четырёхпоршневые механизмы способны заранее оценивать необходимое усилие, снижая расход энергии и улучшая контроль.

Рестайлинг с толком

Передняя часть GV60 теперь смотрится агрессивнее: бампер, решётка радиатора и бумеранг-похожие воздухозаборники не только эффектны, но и практичны — коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,28. Колёса — пятиспицевые, диаметром 20 или 21 дюйм. Цветовая палитра расширена до 14 оттенков, включая оформление арок, бамперов и диффузора.

Салон — стиль и технологии

Внутри GV60 стало визуально просторнее за счёт перемещённого 27-дюймового дисплея. Акустика от Bang & Olufsen (17 динамиков), доступ к стриминг-сервисам Netflix и Disney+, а также знаменитый хрустальный переключатель делают интерьер действительно премиальным. Обновления по воздуху (OTA) — в комплекте.

Продажи стартуют в июле, цена — от 55 000 фунтов.

Уточнения

Genesis GV60 — компактный электрический кроссовер класса люкс производимый Genesis, суббрендом Hyundai. Расположенный ниже GV70, это первый продукт Genesis, разработанный на платформе Hyundai Electric Global Modular.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Где хранить лук, чтобы он не портился? Вот место, где он пролежит целый год
Недвижимость
Где хранить лук, чтобы он не портился? Вот место, где он пролежит целый год Аудио 
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома
Новости спорта
Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома Аудио 
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Наука и техника
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Последние материалы
Ремонт без сюрпризов: секреты экономии, которые знают только профессионалы
Прощайте, обвисшие ягодицы: лучшие приседания для тонуса и подъема мышц дома
Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом
Клиенты готовы платить $8 за кубик льда? Этот бизнес процветает
Ген, который шепчет за кошку — теперь известно, кто из них будет мурлыкать чаще
Тёмная сторона японских мужских клубов: что скрывается за яркими фасадами?
Жара плавит не только асфальт: топ летних проблем, от которых страдает ваш авто
Чёрная дыра уничтожила звезду — и дала сигнал, который долетит до нас: что это значит для планеты
Самые живучие сорта петрушки — только срезай и ешь
Урожай в опасности: вредители атакуют сливу именно сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.