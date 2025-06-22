Genesis пошёл против трендов: как обновился GV60 — и почему это может сработать

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Genesis показал новую версию своего флагманского электрокроссовера GV60 — это первое крупное обновление модели с момента её выхода в 2021 году. Но изменения здесь — не просто косметика: речь идёт о реальном шаге вперёд как в технологиях, так и в стиле.

Фото: Genesis is licensed under public domain Genesis Refreshes GV60

Новая батарея — новые горизонты

Главное новшество — увеличенная батарея на 84 кВт·ч, что позволяет модели с задним приводом проезжать до 348 миль (примерно 560 км) на одном заряде. Ранее GV60 предлагал только 77,4 кВт·ч — прогресс ощутим.

Спорт вне рамок — дрифт и "передачи"

Автомобиль теперь стал ближе к спортивным моделям: добавлен режим дрифта, активируемый нажатием обоих подрулевых лепестков. Задние колёса при этом уходят в управляемое скольжение. А функция VGS отключает рекуперацию и симулирует классическую коробку передач — создавая реалистичные ощущения для водителя.

Тормоза — как в будущем

Система торможения теперь на базе технологии рекуперации третьего поколения. Новые четырёхпоршневые механизмы способны заранее оценивать необходимое усилие, снижая расход энергии и улучшая контроль.

Рестайлинг с толком

Передняя часть GV60 теперь смотрится агрессивнее: бампер, решётка радиатора и бумеранг-похожие воздухозаборники не только эффектны, но и практичны — коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,28. Колёса — пятиспицевые, диаметром 20 или 21 дюйм. Цветовая палитра расширена до 14 оттенков, включая оформление арок, бамперов и диффузора.

Салон — стиль и технологии

Внутри GV60 стало визуально просторнее за счёт перемещённого 27-дюймового дисплея. Акустика от Bang & Olufsen (17 динамиков), доступ к стриминг-сервисам Netflix и Disney+, а также знаменитый хрустальный переключатель делают интерьер действительно премиальным. Обновления по воздуху (OTA) — в комплекте.

Продажи стартуют в июле, цена — от 55 000 фунтов.

Уточнения

Genesis GV60 — компактный электрический кроссовер класса люкс производимый Genesis, суббрендом Hyundai. Расположенный ниже GV70, это первый продукт Genesis, разработанный на платформе Hyundai Electric Global Modular.

