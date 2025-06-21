Секрет опытных водителей: когда лучше заправлять машину

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Опытные водители знают: не всякое время дня одинаково выгодно для заправки автомобиля. Казалось бы, какая разница — топливо-то в баке одно и то же. Но, как ни странно, даже температура воздуха может сыграть роль. Именно поэтому многие стараются пополнять бак либо рано утром, либо ближе к ночи. Это может показаться мелочью, но у привычки есть рациональное объяснение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Что меняется в топливе при разной температуре

Главный фактор, который влияет на "выгоду" заправки, — это плотность топлива. Бензин и дизельное топливо при охлаждении становятся немного более плотными, то есть чуть более "тяжёлыми" в объёме. При нагревании же происходит обратное: топливо расширяется, становится менее плотным, а значит, за те же деньги вы получаете немного меньше энергии.

АЗС отпускают горючее по объёму, а не по массе. То есть если вы заправляетесь, когда топливо прохладное, в бак фактически попадает чуть больше топлива по энергетической ценности, чем в жару. Именно поэтому утренние и вечерние часы считаются более подходящими.

Насколько велика разница

Справедливости ради стоит отметить: чудес ждать не стоит. Разница действительно существует, но она невелика — речь идёт о долях процента. При полном баке это может дать прирост в 100-200 мл топлива. Это не спасёт бюджет, но если такая привычка не требует жертв, почему бы не воспользоваться?

Особенно это актуально в жаркие дни, когда на асфальте +30 и выше. В таких условиях бензин в резервуарах и трубопроводах прогревается быстрее, теряет плотность, а вы — пару незаметных рублей за литр.

Когда не стоит тянуть с заправкой

При всём этом важно помнить: если уровень топлива уже на нуле, откладывать заправку ради "правильного времени" не стоит. Рисковать и кататься с горящей лампочкой опасно — можно не только заглохнуть посреди дороги, но и повредить топливный насос.

Так что если нужда прижала днём — не задумывайтесь и заправляйтесь. Лучше чуть-чуть переплатить, чем попасть в аварию или остаться в стороне от дороги с пустым баком.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

