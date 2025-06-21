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Один аптечный ингредиент вернёт блеск автомобильным шинам

2:26
Авто

С годами даже самая качественная резина теряет свой внешний вид: шины тускнеют, сереют и больше не выглядят "по-новому". У многих водителей появляется желание это исправить — хочется вернуть шинам глубокий чёрный цвет и легкий блеск, будто автомобиль только что выехал из автосалона.

колесо
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
колесо

Для этого обычно используют специальные чернители. Их можно найти в любом автомагазине, но стоят они немало, да и расходуются быстро. Однако есть способ значительно проще и дешевле — с помощью средства, которое часто уже есть под рукой.

Глицерин как альтернатива чернителю

Глицерин — вещество, известное своими увлажняющими и смягчающими свойствами. Его применяют в косметике, медицине и даже в быту. Оказывается, он отлично справляется и с задачей обновления автомобильной резины. Главное — правильно его подготовить и нанести.

Всё просто: глицерин нужно разбавить водой в пропорции один к двум. Получившуюся жидкость можно перелить в обычную бутылку с распылителем. А если под рукой нет пульверизатора — подойдёт и обычная губка.

Как правильно нанести состав

Перед нанесением средство желательно тщательно помыть шины. Грязь, пыль и дорожные реагенты не только мешают глицерину равномерно лечь, но и могут повредить структуру резины. Когда шина чистая и слегка влажная, можно приступать к обработке.

Распылите глицериновый раствор на поверхность или нанесите губкой. Сильно тереть или втирать не нужно — средство само равномерно распределится по шине. Дальше остаётся только подождать, пока поверхность полностью высохнет.

Какой будет результат

Уже спустя 10-15 минут после нанесения станет заметно, как шины приобретают тот самый насыщенный чёрный оттенок, который ассоциируется с новой резиной. Исчезает серый налёт, поверхность становится визуально глубже и свежее. Кроме эстетики, обработка глицерином также создаёт лёгкую защитную плёнку, которая помогает резине дольше оставаться чистой.

Эффект не вечен — но держится вполне достойно. Повторять процедуру можно раз в пару недель, особенно если автомобиль часто бывает под дождём или ездит по пыльным дорогам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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