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Один простой предмет, который мгновенно очищает пластик в салоне авто

3:01
Авто

Пластиковые детали в салоне автомобиля есть почти в любой машине — от бюджетных седанов до премиальных внедорожников. Поверхности из этого материала практичны, долговечны, но имеют один неприятный недостаток: они очень быстро пачкаются. На тёмном пластике особенно заметны пыль, отпечатки, потёртости и даже следы от клея.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Обычные салфетки и бытовые средства не всегда справляются, а профессиональная химчистка стоит недёшево. К счастью, есть простое решение, которое поможет привести салон в порядок без особых затрат.

Почему стоит попробовать меламиновую губку

Меламиновая губка — это не просто "модная замена" поролону. Её структура напоминает жёсткую, но деликатную сетку, которая буквально стирает грязь с поверхности, не повреждая сам пластик. При этом в составе нет агрессивных химикатов — чистка происходит за счёт микроскопической абразивности, что делает губку безопасной для большинства интерьерных материалов.

Многие водители, попробовавшие такой способ, называют меламиновую губку настоящим спасением, особенно когда нужно быстро освежить салон перед продажей, поездкой или просто для собственного комфорта.

Как правильно использовать губку

Перед началом работы стоит надеть защитные перчатки — не потому что средство вредное, а чтобы руки не пересушивались. Далее всё просто: смачиваете губку водой, слегка отжимаете и мягкими движениями начинаете протирать загрязнённые участки. Старайтесь не давить на поверхность — лишнее давление здесь не требуется, губка и так делает своё дело.

Особое внимание можно уделить ручкам дверей, панели возле рычага коробки передач, нишам под стеклоподъёмниками — именно там скапливается больше всего въевшейся грязи. Уже через несколько минут результат будет заметен: пластик светлеет, исчезают пятна и тусклость.

С какими загрязнениями справляется губка

Меламиновая губка хорошо удаляет следы пальцев, разводы от напитков, налёт от пыли и даже старые пятна клея. После обработки пластик выглядит чище, свежее и аккуратнее. Визуально эффект сопоставим с профессиональной химчисткой, но при этом обходится буквально в десятки рублей.

Единственное, что стоит учитывать — со временем сама губка стирается, как ластик. Но для одной полной уборки салона одной штуки обычно хватает с запасом.

Маленькое средство — большой результат

Такой метод особенно хорош тем, что не требует лишней химии и позволяет навести чистоту буквально за 15 минут. Для автомобилистов, которым важен внешний вид салона, меламиновая губка может стать постоянным элементом в бардачке — на случай, если нужно быстро убрать пятно или пыль.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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