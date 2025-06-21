Их не успевают довезти до салона: топ-5 компактных внедорожников, которые сметают с автовозов

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Компактные внедорожники перестали быть компромиссом. Сегодня они — золотая середина между городским комфортом и внедорожной практичностью. Высокая посадка, простор, экономия топлива и стиль за цену до $30 000? Это уже реальность.

Фото: commons.wikimedia.org by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Nissan Kicks

Эксперты Edmunds протестировали десятки моделей и выбрали топ-5 лучших SUV начального уровня 2025-2026 года. Вот кто попал в список:

1. Hyundai Kona (от $26 000)

Абсолютный фаворит рейтинга.

Современный интерьер с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, множество ассистентов и премиальные фишки делают Kona почти идеальной.

Единственный минус — не слишком драйвовая управляемость и ощутимая цена у топовых комплектаций.

2. Chevrolet Trax (от $21 895)

Самый дешёвый и один из самых весёлых.

Лёгкий, маневренный, отлично оснащён даже в базе. Полного привода нет — но за свои деньги Trax предлагает максимум.

3. Buick Envista (от $25 195)

Элегантность в компактной упаковке.

Дизайн — как у премиум-бренда, интерьер радует, езда комфортна. Правда, багажник скромный из-за покатой крыши, и полного привода не будет.

4. Honda HR-V (от $27 595)

Надёжность и простор — как визитка.

Солидный салон, сборка на высоте, едет мягко. Но для любителей динамики он может показаться вялым.

5. Nissan Kicks (от $23 220)

Стильное обновление и дебют полного привода.

Версия SR получила достойное оснащение, внешний вид стал ярче. Но ускорение — не его сильная сторона, да и расход топлива разочаровывает.

Если нужен сбалансированный, технологичный и модный компактный SUV — Hyundai Kona становится лучшим выбором 2025 года.

Уточнения

Hyundai Kona — компактный кроссовер корейского производителя автомобилей Hyundai.



SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

