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Их не успевают довезти до салона: топ-5 компактных внедорожников, которые сметают с автовозов

2:21
Авто

Компактные внедорожники перестали быть компромиссом. Сегодня они — золотая середина между городским комфортом и внедорожной практичностью. Высокая посадка, простор, экономия топлива и стиль за цену до $30 000? Это уже реальность.

Nissan Kicks
Фото: commons.wikimedia.org by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Nissan Kicks

Эксперты Edmunds протестировали десятки моделей и выбрали топ-5 лучших SUV начального уровня 2025-2026 года. Вот кто попал в список:

1. Hyundai Kona (от $26 000)

  • Абсолютный фаворит рейтинга.
  • Современный интерьер с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, множество ассистентов и премиальные фишки делают Kona почти идеальной.
  • Единственный минус — не слишком драйвовая управляемость и ощутимая цена у топовых комплектаций.

2. Chevrolet Trax (от $21 895)

  • Самый дешёвый и один из самых весёлых.
  • Лёгкий, маневренный, отлично оснащён даже в базе. Полного привода нет — но за свои деньги Trax предлагает максимум.

3. Buick Envista (от $25 195)

  • Элегантность в компактной упаковке.
  • Дизайн — как у премиум-бренда, интерьер радует, езда комфортна. Правда, багажник скромный из-за покатой крыши, и полного привода не будет.

4. Honda HR-V (от $27 595)

  • Надёжность и простор — как визитка.
  • Солидный салон, сборка на высоте, едет мягко. Но для любителей динамики он может показаться вялым.

5. Nissan Kicks (от $23 220)

  • Стильное обновление и дебют полного привода.
  • Версия SR получила достойное оснащение, внешний вид стал ярче. Но ускорение — не его сильная сторона, да и расход топлива разочаровывает.

Если нужен сбалансированный, технологичный и модный компактный SUV — Hyundai Kona становится лучшим выбором 2025 года.

Уточнения

Hyundai Kona — компактный кроссовер корейского производителя автомобилей Hyundai.

SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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