Их не успевают довезти до салона: топ-5 компактных внедорожников, которые сметают с автовозов

Компактные внедорожники перестали быть компромиссом. Сегодня они — золотая середина между городским комфортом и внедорожной практичностью. Высокая посадка, простор, экономия топлива и стиль за цену до $30 000? Это уже реальность.
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Nissan Kicks
Эксперты Edmunds протестировали десятки моделей и выбрали топ-5 лучших SUV начального уровня 2025-2026 года. Вот кто попал в список:
1. Hyundai Kona (от $26 000)
Абсолютный фаворит рейтинга.
Современный интерьер с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, множество ассистентов и премиальные фишки делают Kona почти идеальной.
Единственный минус — не слишком драйвовая управляемость и ощутимая цена у топовых комплектаций.
2. Chevrolet Trax (от $21 895)
Самый дешёвый и один из самых весёлых.
Лёгкий, маневренный, отлично оснащён даже в базе. Полного привода нет — но за свои деньги Trax предлагает максимум.
3. Buick Envista (от $25 195)
Элегантность в компактной упаковке.
Дизайн — как у премиум-бренда, интерьер радует, езда комфортна. Правда, багажник скромный из-за покатой крыши, и полного привода не будет.
4. Honda HR-V (от $27 595)
Надёжность и простор — как визитка.
Солидный салон, сборка на высоте, едет мягко. Но для любителей динамики он может показаться вялым.
5. Nissan Kicks (от $23 220)
Стильное обновление и дебют полного привода.
Версия SR получила достойное оснащение, внешний вид стал ярче. Но ускорение — не его сильная сторона, да и расход топлива разочаровывает.
Если нужен сбалансированный, технологичный и модный компактный SUV — Hyundai Kona становится лучшим выбором 2025 года.
Уточнения
Hyundai Kona — компактный кроссовер корейского производителя автомобилей Hyundai.
SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.