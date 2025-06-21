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Белорусские шины стали легче и прочнее: теперь не только катаются, но и экономят

2:29
Авто

Белорусское предприятие "Белшина" официально изменило технологический подход к выпуску легковых шин. Теперь во всех моделях используется ультравысокопрочный металлокорд — инновационный материал, который уже прошёл испытания и признан эффективным. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Новшество касается всех шин, производимых в Бобруйске, и направлено на улучшение как потребительских характеристик, так и ресурса самих изделий.

Лёгкость без потери прочности

Одно из первых заметных преимуществ нового материала — снижение веса. По расчётам, каждая шина станет легче более чем на 3%. Это особенно важно для водителей, ценящих экономичность и управляемость. При этом производитель подчёркивает: прочность и устойчивость к нагрузкам не пострадают, так как использованный металлокорд обладает повышенной стойкостью к растяжению и деформации.

Ресурс шин увеличится

Ультравысокопрочный металлокорд делает конструкцию более стабильной, что напрямую влияет на долговечность покрышек. Такие шины дольше сохраняют форму, устойчивее к перегреву и реже повреждаются при наездах на неровности. Это особенно актуально для дорог с переменным качеством покрытия, которых в регионе хватает.

Экономия топлива

Ещё одно важное преимущество — снижение сопротивления качению. За счёт более лёгкой конструкции и изменения распределения внутренних напряжений машина будет расходовать меньше топлива. По данным производителя, разница может составить до 2,5%. На больших пробегах эта цифра может оказаться весьма заметной, особенно для коммерческого транспорта и такси.

Меньше нагрузки на подвеску

Обновлённые шины создают меньшие динамические нагрузки на элементы подвески. Это означает, что амортизаторы, рычаги и сайлентблоки будут служить дольше. Плавность хода тоже улучшится — особенно на скорости или при проезде через дефекты дорожного покрытия.

Испытания прошли успешно

По информации с завода, все обновлённые шины прошли испытания, и их эффективность подтверждена лабораторными и дорожными тестами. Это означает, что новшество — не просто теоретическая модернизация, а реальный шаг в сторону более качественной и технологичной продукции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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