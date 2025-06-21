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Цветные коды на шинах: производители их скрывают от глаз

3:28
Авто

Если вы хоть раз покупали новые шины, то наверняка замечали на них цветные полоски и точки. Большинство водителей не придаёт им особого значения, а зря. Эти метки наносят на заводе не ради красоты — каждая из них имеет своё назначение и может существенно повлиять на то, как будет вести себя автомобиль на дороге.

Шина
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шина

Для чего нужны цветные полоски

Цветные линии на протекторе — это, в первую очередь, метки для логистики. Они помогают сотрудникам склада быстро отличать модели между собой, даже если на них нет видимых надписей. Особенно удобно это при массовых отгрузках. Цветовая комбинация указывает на размер, индекс нагрузки, сезонность и другие параметры. Для автомобилиста такие полоски особого значения не несут — они просто свидетельство заводской маркировки.

А вот точки — это уже серьёзно

Цветные точки на боковине шины играют гораздо более важную роль. Они нужны для правильной установки колеса и последующей балансировки. Чаще всего встречаются красные и жёлтые метки, но иногда можно увидеть и белые, а также другие цвета — всё зависит от производителя, так как строгих международных стандартов тут нет.

Красная точка указывает на участок шины с максимальной радиальной жёсткостью. Если на диске есть соответствующая пометка — буква L (от английского "low point"), то именно к ней нужно совмещать красную точку. Это позволяет компенсировать возможные неровности и сделать движение автомобиля более ровным.

Жёлтая точка — это самое лёгкое место шины. При установке её обычно совмещают с ниппелем колеса. Таким образом удаётся снизить количество грузов, необходимых для балансировки. Но если на ободе есть та самая пометка "L", приоритет отдаётся красной точке.

Когда на шине присутствуют обе точки — и красная, и жёлтая, специалисты советуют ориентироваться на жёлтую. Впрочем, если они расположены прямо друг над другом, это говорит о высокой точности изготовления — такие шины считаются наиболее сбалансированными.

Что означает белая точка и другие редкие метки

Иногда можно встретить белую точку. Она указывает на зону с наибольшими изменениями радиальной силы — проще говоря, на участок, где боковина шины наиболее гибкая. Это важно при тонкой настройке, особенно в спортивных или премиальных моделях, где поведение каждого колеса имеет значение.

Также встречаются белые символы — кружки, ромбы, квадраты с цифрами внутри. Это уже не техническая информация, а знак о том, что конкретная шина прошла заводской контроль и признана пригодной к установке.

Почему всё это важно

Игнорирование цветных меток при установке шин может привести к ухудшению плавности хода, повышенному износу или необходимости крепить больше балансировочных грузов. А это не только про комфорт, но и про безопасность.

Поэтому если вы меняете шины не у официалов, а в обычной мастерской — стоит самим обратить внимание на метки и убедиться, что их расположение учли. Пара минут наблюдательности может сэкономить вам сотни километров лишней тряски и шумов на трассе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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