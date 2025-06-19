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Кнопка старт-стоп замолчала: причина может быть совсем не в кнопке

2:30
Авто

Система запуска двигателя кнопкой вместо обычного ключа сегодня встречается всё чаще. Удобно, стильно, современно. Но вместе с комфортом пришли и новые проблемы. Разбираемся с "За рулём", почему иногда кнопка "Старт-стоп" отказывается слушаться и что с этим делать.

система старт-стоп
Фото: Freepik by prostooleh is licensed under Рublic domain
система старт-стоп

Как всё должно работать

Сначала вы подходите к машине. Если это бесключевой доступ — двери откроются сами. Если обычный брелок - нажимаете кнопку "Открыть". Садитесь за руль, жмёте на тормоз, затем — на кнопку запуска. Всё просто. Но иногда мотор молчит. Возможные причины и решения:

Неправильная последовательность действий

Особенно часто это случается, если вы недавно пересели на такой автомобиль или пользуетесь прокатным. Напоминание простое: селектор коробки — в положении P или N, педаль тормоза — нажата.

Разряжена батарейка в брелоке

Если кнопки на брелоке не реагируют или пришлось доставать механический ключ — пора менять батарейку. Пока что можно просто поднести брелок вплотную к кнопке запуска или нажать ею саму кнопку — сигнал сработает. Но элемент CR2032 лучше заменить сразу.

Сломан концевик педали тормоза

Обычно это сопровождается тем, что не горят стоп-сигналы. На многих авто можно обойти проблему: нажмите кнопку кратко, включится зажигание, и через 10 секунд стартер запустится. Этот трюк полезен зимой, чтобы не тащить снег в салон.

Неисправна сама кнопка

У кнопки "Старт-стоп" может банально окислиться контакт — как у пульта телевизора. Варианта два: разборка и чистка или замена на новую.

Села аккумуляторная батарея

Если напряжение АКБ опустилось ниже 12,2 В (зимой) или 12,0 В (летом), стартер может не запуститься, хотя зажигание и включится. Решение — зарядить аккумулятор.

Вышел из строя стартер

Иногда всё дело в нём: ещё вчера запускался, а сегодня — тишина. Придётся вызвать эвакуатор и ехать в сервис.

Установлена нештатная кнопка

Если кнопку устанавливали самостоятельно или в сомнительном сервисе, а особенно если она из дешёвого китайского набора — стабильности ждать не стоит. Здесь ответственность уже на владельце.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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