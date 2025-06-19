Changan Uni-S и Omoda C5 поделили рынок — но кто выиграл

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По данным "За рулём", в прошлом году на российском рынке с одинаковыми результатами выступили два китайских кроссовера — Changan Uni-S и Omoda C5. Каждый разошёлся тиражом в 38,4 тысячи экземпляров. На первый взгляд — почти клоны, но если присмотреться внимательнее, различий немало.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Презентация китайского автомобиля Chery Omoda 5

Changan Uni-S: мощный и предсказуемый

Changan Uni-S - это переименованный CS55 Plus, включённый в модную серию Uni. Несмотря на это, внешность у машины довольно сдержанная, даже спокойная. Габариты приличные: длина — 4515 мм, салон просторный, багажник — на уровне.

Мотор — турбированный, объёмом 1,5 литра, мощность — 181 л. с., момент — 280 Нм. Коробка — робот с двумя сцеплениями, подвеска сзади независимая, но полного привода нет. Интерьер выделяется сплюснутым рулём: на приборы приходится смотреть поверх обода, по примеру Peugeot.

Выбор комплектаций ограничен. Базовая версия Luxe за 2,9 млн рублей предлагает адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор и дистанционный запуск, но всего четыре подушки безопасности и минимальный зимний пакет. За доплату в 60 тысяч появляется версия Tech с панорамной крышей, шторками, электроприводами и фоновым светом, но с теми же проблемами по части зимних удобств.

Omoda C5: игра на стиль

Omoda C5 выглядит вызывающе: купеобразная крыша, броский дизайн — это машина, которая старается привлечь внимание. Внутри на втором ряду и в багажнике места немного, длина — 4400 мм, что делает её одной из самых компактных в классе.

Комплектаций шесть: три с передним приводом (от 2,57 млн до 2,96 млн рублей), три с полным (от 2,9 млн до 3,31 млн). Версии отличаются не только набором опций, но и агрегатами. Базовый мотор — 1.5 л, 147 л. с., вариатор. У старшей — 1.6 л, 150 л. с., робот и полный привод. Разница в характеристиках скромная, но старшая модификация динамичнее.

Уже в начальной комплектации есть обогрев лобового стекла, форсунок, руля и сидений, а также беспроводная зарядка и поддержка Android Auto / Apple CarPlay. Экранов два, по 10,25 дюйма. Во втором уровне добавляют климат-контроль, парктроники по кругу, LED-фары, обогрев заднего дивана, электропривод пятой двери и контроль слепых зон. Дождевой датчик и люк появляются только в топ-версии.

Что выбрать

Если вам важна мощность и не нужен полный привод, Changan Uni-S — вполне логичный выбор. Но придётся смириться с простым оснащением и скромными зимними опциями. А вот Omoda C5 — для тех, кто ценит стиль, гибкость в выборе и современную электронику даже в начальных версиях, пусть и с меньшей практичностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

