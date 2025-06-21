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Как выбрать идеальное авто для дальних поездок — чтобы ехать спокойно и не переживать по пути

4:13
Авто

Путешествовать по России — значит каждый раз открывать для себя новую страну. Здесь и бескрайние степи, и дикая тайга, и километры трасс между городами, похожими лишь на карте. Поэтому к выбору машины стоит подойти не только с умом, но и с пониманием, куда именно вы едете и с кем.

Exeed VX
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Exeed VX

Мы подобрали пять разных автомобилей — от простого хэтчбека до брутального внедорожника и гибрида. Все они подходят для путешествий по России, но каждый по-своему.

1. Для одиночек и экономных: Suzuki Swift

Если в дороге вы полагаетесь только на себя и не любите лишние расходы — этот компактный хэтчбек может стать идеальным спутником. Suzuki Swift — лёгкий, манёвренный и невероятно экономичный. Расход — всего около 5 литров на 100 км, а значит, бензоколонки можно не искать через каждые 100 километров.

Плюсы Swift:

  • малый расход топлива;
  • надёжность и простота;
  • хорошая управляемость в городе и на трассе.

На вторичке старенький Swift можно найти всего за 100 тысяч рублей. А вот гибридные версии стоят уже около 2 миллионов.

2. Для больших компаний: Exeed VX

Любите путешествовать с комфортом и в хорошей компании? Exeed VX — это почти дом на колёсах: три ряда сидений, кожаный салон, продуманные технологии и мощный 2-литровый турбомотор. Классический 8-ступенчатый автомат делает поездки плавными, а шумоизоляция — по-настоящему тихими.

Почему стоит обратить внимание:

  • огромный салон;
  • качественная отделка;
  • плавный ход и хорошие характеристики на трассе.

Подержанные VX стоят от 2 млн рублей, новые — от 5 до 7 млн.

3. Для семьи и загородных маршрутов: Chery Tiggo 8 Pro Max

Этот кроссовер — находка для тех, кто едет всей семьёй. Семь мест, приличный клиренс и всё, что нужно для долгих поездок: от мультимедиа до климат-контроля. Tiggo 8 Pro Max — один из самых сбалансированных вариантов в сегменте.

Что предлагает Tiggo 8:

  • просторный салон;
  • адекватная цена;
  • хорошая проходимость на легком бездорожье.

Цены на б/у — около 2 млн рублей, новые — от 2,8 млн, а "всё включено" — уже от 4,1 млн.

4. Для тех, кто не ищет лёгких путей: УАЗ "Хантер"

Проверенная временем классика. Без особых удобств, зато с настоящим полным приводом и простотой, которая почти исчезла из современного автопрома. УАЗ "Хантер" легко справляется с лесами, степями и горами — там, где другим давно не по пути.

Преимущества "Хантера":

  • неприхотливость;
  • выносливость;
  • доступный ремонт даже в полевых условиях.

Новая версия стоит от 1,4 млн рублей. Подготовленная "Экспедиция" обойдётся примерно в 1,7 млн.

5. Для тех, кто считает зарядку — частью маршрута: Evolute i-Space

Этот гибридный кроссовер — компромисс между экологией, бюджетом и технологичностью. Evolute i-Space проезжает до 1150 км на полной зарядке и баке, что делает его отличным вариантом для длительных поездок без лишних остановок.

Что внутри:

  • тихий, современный салон;
  • электроника последнего поколения;
  • хорошая автономность и экономия топлива.

Стоимость — около 2,5 млн рублей. За такие деньги — достойный гибрид для тех, кто уже смотрит в сторону будущего.

Каждая из этих машин раскрывает свой потенциал в разных условиях. И если знать маршрут, привычки и приоритеты — выбрать идеального попутчика будет проще. Главное — понимать, что в России дорога и автомобиль часто становятся больше, чем просто средствами передвижения. Это — часть настоящего приключения.

Уточнения

Путеше́ствие - передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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