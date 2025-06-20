Такой пробег раньше был только в мечтах: Nissan показал, каким будет новый электрокар

Nissan официально переносит сборку третьего поколения Leaf в Сандерленд — главный автопроизводственный центр Великобритании. Это решение — не просто логистика, а стратегический ход: укрепить позиции на европейском рынке и ускорить переход к электромобилям.
Новый Leaf обещает удивить:
два аккумулятора на выбор — 52 кВт⋅ч и 75 кВт⋅ч,
дальность — до 600 км на одной зарядке,
современная платформа от Ariya,
два дисплея по 14,3 дюйма с интерфейсом Google.
Это уже не просто электрокар — это технологический прыжок по всем направлениям.
Надёжность и экологичность будут обеспечены gigafactory AESC, расположенной рядом с заводом в Сандерленде. Местное производство батарей снизит зависимость от внешних поставок и сократит углеродный след. Leaf становится не только умнее, но и экологичнее — с самого момента сборки.
Nissan не останавливается:
скоро выйдет гибридный Qashqai с системой e-POWER,
электрический Juke уже на подходе,
Micra в EV-версии появится в 2024,
в 2026 — ещё один городской электрокар.
Также компания прокачивает e-POWER, чтобы приблизить ощущения от вождения к классическим электромобилям.
К 2030 году Великобритания полностью перейдёт на электрички. Уже в 2025 электромобили должны занять 28% рынка. Leaf был первым, кто начал эту революцию, и как отмечает Джеймс Тейлор из Nissan, помог тысячам водителей сделать выбор в пользу экологии. Новый Leaf только укрепит эти позиции.
Nissan LEAF — электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Мировая премьера состоялась на международном Токийском автосалоне в 2009 году.
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