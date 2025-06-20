Проверены временем: 5 автомобилей, которые не знают коррозии

Когда речь заходит о коррозии, многие водители привычно вспоминают "гнилые пороги" или арки, рассыпающиеся от зимней соли. Но есть машины, кузов которых годами сохраняется в идеальном состоянии. Некоторые из них — настоящие ветераны, другие — приятные открытия, включая одного "китайца", который неожиданно оказался стойким бойцом.
Этот кузов собирался по технологии, которую и сегодня можно назвать передовой. Оцинкованный металл, термическая обработка, двойная защита швов и дополнительная оцинковка после сварки. Итог — кузова, которые не знают ржавчины 15-20 лет, если только не было ДТП и "гаражного" ремонта.
Японцы пошли другим путём: вместо оцинковки — особая низкофосфорная сталь, похожая на ту, из которой делают катера. Швы покрывались цинком, полости — восковыми мастиками, а двери и капот — специальным ПВХ-композитом. Даже через 15 лет кузов сохраняет форму и стойкость.
Классический "швед" с толстым металлом, фосфатной обработкой и оцинковкой. Удивительно, но даже при повреждённой краске коррозии может не быть. S80 — редкий пример того, как старые авто могут оставаться "живыми" без лишнего ухода.
Хотя японцы и рекомендовали обработку антикором, даже без неё кузов сохранял стойкость к ржавчине до 15 лет. Всё дело в качестве стали и сварке, которая сводит к минимуму уязвимые места.
Новый Atlas стал неожиданным героем. Китайцы вложились в защиту кузова, понимая важность антикора для России. Оцинковка, качественное покрытие, проработанная геометрия — и вот, спустя 5 лет, машины не сыпятся. Особенно хорошо показали себя первые партии.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.