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Проверены временем: 5 автомобилей, которые не знают коррозии

2:25
Авто

Когда речь заходит о коррозии, многие водители привычно вспоминают "гнилые пороги" или арки, рассыпающиеся от зимней соли. Но есть машины, кузов которых годами сохраняется в идеальном состоянии. Некоторые из них — настоящие ветераны, другие — приятные открытия, включая одного "китайца", который неожиданно оказался стойким бойцом.

Volvo S80
Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Volvo S80

1. Audi A6 (1994 год) — цинковая броня

Этот кузов собирался по технологии, которую и сегодня можно назвать передовой. Оцинкованный металл, термическая обработка, двойная защита швов и дополнительная оцинковка после сварки. Итог — кузова, которые не знают ржавчины 15-20 лет, если только не было ДТП и "гаражного" ремонта.

2. Toyota Camry XV30 (2001-2006) — морская сталь и воск

Японцы пошли другим путём: вместо оцинковки — особая низкофосфорная сталь, похожая на ту, из которой делают катера. Швы покрывались цинком, полости — восковыми мастиками, а двери и капот — специальным ПВХ-композитом. Даже через 15 лет кузов сохраняет форму и стойкость.

3. Volvo S80 — ржавчине вход воспрещён

Классический "швед" с толстым металлом, фосфатной обработкой и оцинковкой. Удивительно, но даже при повреждённой краске коррозии может не быть. S80 — редкий пример того, как старые авто могут оставаться "живыми" без лишнего ухода.

4. Honda CR-V (2005 г.) — надёжность в деталях

Хотя японцы и рекомендовали обработку антикором, даже без неё кузов сохранял стойкость к ржавчине до 15 лет. Всё дело в качестве стали и сварке, которая сводит к минимуму уязвимые места.

5. Geely Atlas — сюрприз из Китая

Новый Atlas стал неожиданным героем. Китайцы вложились в защиту кузова, понимая важность антикора для России. Оцинковка, качественное покрытие, проработанная геометрия — и вот, спустя 5 лет, машины не сыпятся. Особенно хорошо показали себя первые партии.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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