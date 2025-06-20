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Их не продают, а бережно передают по наследству: машины с пробегом, которые служат десятками лет

3:20
Авто

В 2025 году вторичка — не кладбище автохлама, а поле битвы за живучесть. На фоне нестабильности покупатели ищут машины, которые не развалятся после 200 тысяч километров. И такие есть. Они не требуют капитального ремонта, ездят по ямам без слёз и не заставляют искать редкие запчасти по всему интернету.

Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

1. Toyota Land Cruiser Prado (J120/J150)

Рамный зверь, построенный на века. Оцинкованный кузов, моторы на 400-500 тыс. км, подвеска прощает любую дорогу. Лучший выбор — 2.7 бензин: простой и ремонтируется без сервиса.

2. Toyota Camry (XV40/XV50)

Легендарный седан. Атмосферники 2.4 и 3.5 ходят до миллиона, коробка-автомат ломается только при полном равнодушии. Главное — не купить бывшее такси.

3. Honda CR-V (2006-2012)

Семейный кроссовер с мотором, который не убить. Полный привод, прочная подвеска, кузов держится годами. Лучше брать на механике — живёт дольше.

4. Hyundai Solaris / Kia Rio (2011-2017)

Бюджетный, но надёжный. Двигатели 1.4 и 1.6 без проблем до 300 тыс. км. АКПП и МКПП — надёжны, если не из-под такси.

5. Renault Logan (2004-2013)

Француз с русской выносливостью. Простые моторы и подвеска, которая терпит даже бездорожье. Салон аскетичен, но ломается редко.

6. Volkswagen Tiguan (2007-2016)

Немец с крепкой базой. 2.0 TSI живёт при хорошем обслуживании, дизель — дольше. DSG до 2012 года — с осторожностью.

7. Lada Niva Legend / Travel

Символ отечественной стойкости. Рама, простой мотор, всё чинится молотком. По комфорту уступает, но по проходимости — чемпион.

8. Mazda CX-5 (2012-2017)

Японец с мотором Skyactiv. До 350 тыс. км без сюрпризов, АКПП — одна из самых надёжных. Подвеска жёсткая, но крепкая.

Китайские автомобили

Geely, Haval, Chery — уже не пугают. Но пробеги больше 100 тыс. км пока под вопросом: турбины капризничают, электроника глючит, а надёжность — дело будущего.

Как выбрать живого зверя:

  • Пробег до 250 тыс. — безопасная зона

  • VIN-проверка — отсекает убитые в хлам машины

  • СТО перед покупкой — обязательна

  • Проверь доступность запчастей — особенно в регионах

Camry с пробегом 300 тысяч может быть в лучшем состоянии, чем Solaris с 150, если эксплуатировались по-разному.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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