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Гниют даже стоя на месте: эти машины — чемпионы по внутренней коррозии

2:38
Авто

Иногда кузов предаёт не снаружи, а изнутри. Всё выглядит прилично, пока однажды коврик не провалится — и выяснится, что под ним давно не металл, а ржавое сито. Эти машины славятся тем, что гниют там, где не видно: под сиденьями, в багажнике, в стыках пола. Причём ржавчина не ждёт старости — она появляется уже через пару сезонов.

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Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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7 место — ГАЗ-3110 Волга

Классика, но не в лучшем смысле. Ржавеет под ковролином, в багажнике, под водительским креслом. Даже при бережной езде металл начинает крошиться — особенно в сыром климате. Под ковриками могут быть не просто пятна, а целые кратеры.

6 место — Лада Калина

В теории — современнее, на деле — всё та же проблема. Пол салона, багажник, задняя дверь — везде скрытая коррозия. Часто пол начинает "цвести" при внешне ухоженном кузове. Особенно у первых годов выпуска.

5 место — Chevrolet Niva

Свежий вид не спасает от гнили. Вода задерживается под ковриками, зимой — плесень и шелушение краски. Багажник не герметичен: при открытии в снег туда затекает влага, которая надолго там остаётся.

4 место — УАЗ Патриот

Ржавеет не только снизу, но и сверху — крыша, водостоки, швы. Во многих авто внутри дверей замерзает наледь. Дренажи забиты, влага стоит неделями. Иногда ржавеют даже крепления ремней безопасности.

3 место — Нива (LADA 4x4)

Независимо от модификации — это ржавая фабрика. Арки, швы, полы, багажник, стойки — всё под угрозой. Даже новая машина начинает гнить спустя пару зим, особенно при редкой мойке и плохой шумоизоляции.

2 место — LADA Priora

Салонная коррозия начинается с полом под ногами. Зимой — вода под ковриками, в багажнике — сырость в нише под запаской. Иногда ржавеет внутренняя часть дверей, крепления динамиков, швы у порогов.

1 место — Daewoo Nexia

Безоговорочный лидер. Даже стоя на месте, она продолжает ржаветь. Полы, арки, под сиденьями, в багажнике, под педалями — везде гниль. Через 5 лет кузов может развалиться без аварий. Влага впитывается в ковролин, краска отслаивается кусками, а болты и гайки рассыпаются вместе с металлом.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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