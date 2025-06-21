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Эти машины не ломаются — они просто сводят с ума владельцев

3:16
Авто

Иногда автомобиль не ржавеет, не разваливается, не бросает тебя на трассе — и при этом умудряется выбесить до предела. Всё вроде бы работает… пока не начинаешь этим пользоваться. Электроника шалит, конструкция идёт наперекор логике, а обслуживание превращается в квест. Вот пятёрка машин, которые не сыплются, но отнимают все нервы.

Ford Focus
Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ford Focus

Renault Fluence — электроника как капризный дух

Выглядит прилично, не гниёт, просторный салон. Но как только машине становится лет пять, внутри будто включается режим "тест на терпение". Щиток приборов моргает, замок дверей не пускает внутрь, кнопка старт-стоп устраивает забастовку. Скандально то, что сканер не видит поломок. Иногда помогает фен — прямой прогрев блока предохранителей. Это уже не поломки, а бесовщина.

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По надёжности всё ок. Но стоит что-то заменить — и здравствуй, полный разбор машины. Фару? Сначала полкрыло. Бензонасос? Снимай бак. Печка? Разбирай всю переднюю панель. А мотор 1.6 Ti-VCT ещё и капризен: после замены ремня требует адаптацию, иначе загорается Check Engine. Работать в моторном отсеке сложно — механики с крупными руками сюда даже не суются.

Chevrolet Cruze 1.6 — всё хорошо, но жить мешает

Универсальный, крепкий, но 1.6-литровый двигатель живёт своей жизнью. Катушки умирают пачками, обороты скачут, сцепление скидывает в пробке. Плюс датчики MAF отказываются работать без "родного" разъёма. Ошибок нет, но едет плохо. Мастера вздыхают: "Она нормальная, если не трогать". Только ездить-то надо, а не медитировать над запуском мотора.

Peugeot 308 (I поколение) — французский ребус

На первый взгляд — ничего страшного. Но каждый ремонт — боль. Сцепление? Придётся снять подрамник. Предохранитель? Спрятан во втором ряду, разбирай всё. Даже аккумулятор тут как секретный артефакт. Всё закреплено хрупкими клипсами, которые рассыпаются от взгляда. Не поломки, а квест на выживание.

Volkswagen Passat B6 — всё не сразу, но всё сразу

Солидный немец, но… Турбомоторы едят масло, печка не промывается, DSG требует постоянного ухода. Если не следить — букс, рывки и холод зимой обеспечены. Подвеска тоже не подарок: передние рычаги быстро сдаются. Кажется, будто каждая деталь здесь просит доплатить — за то, что она вообще работает.

Эти машины не ломаются — они утомляют

Они раздражают не поломками, а тем, как и когда это происходит. В самый неудобный момент, в самой странной форме. Каждое ТО превращается в мини-операцию. Именно поэтому механики отводят взгляд, а владельцы — мечтают продать. Один раз — и никогда больше.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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