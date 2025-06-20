Перед поездкой в темноте сделайте одну простую вещь — и будете видеть дорогу

Перед ночной поездкой хочется просто завести мотор и ехать — особенно если днём всё было в порядке. Но не стоит торопиться. Один из самых простых, но при этом важных шагов перед выездом — протереть лобовое стекло. Даже если оно кажется абсолютно чистым, ночью могут проявиться разводы, отпечатки пальцев и плёнка от дорожной пыли.
Всё это превращается в блики, особенно если на встречу вам едет машина с яркими фарами. Блики мешают сконцентрироваться, отвлекают, утомляют зрение и делают дорожную обстановку визуально размытой. И чем дольше поездка — тем сильнее накапливается усталость. Так незаметная мелочь может стать реальной причиной опасной ситуации.
Дневной свет падает рассеянно, и большинство разводов просто не заметны. Глаз привыкает, а мозг автоматически "отфильтровывает" мелкие помехи. Но в темноте — особенно при встречных фарах — все эти загрязнения начинают бликовать, отражать свет и ослеплять.
Бывает, водитель начинает щуриться, напрягать шею, тянуться к стеклу, теряя концентрацию на дороге. Если дорога загородная, да ещё и без хорошей разметки — риск возрастает вдвойне. Такие условия особенно опасны для новичков и тех, кто плохо переносит ночное вождение.
Чтобы избежать бликов и зрительного напряжения, потратьте несколько минут на подготовку:
Эта простая привычка сделает ночную поездку гораздо безопаснее и комфортнее. Особенно если вы за рулём в дождь, снег или по загородным дорогам.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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