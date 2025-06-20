Перед поездкой в темноте сделайте одну простую вещь — и будете видеть дорогу

Перед ночной поездкой хочется просто завести мотор и ехать — особенно если днём всё было в порядке. Но не стоит торопиться. Один из самых простых, но при этом важных шагов перед выездом — протереть лобовое стекло. Даже если оно кажется абсолютно чистым, ночью могут проявиться разводы, отпечатки пальцев и плёнка от дорожной пыли.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на закате

Всё это превращается в блики, особенно если на встречу вам едет машина с яркими фарами. Блики мешают сконцентрироваться, отвлекают, утомляют зрение и делают дорожную обстановку визуально размытой. И чем дольше поездка — тем сильнее накапливается усталость. Так незаметная мелочь может стать реальной причиной опасной ситуации.

Почему чистота стекла днём обманчива

Дневной свет падает рассеянно, и большинство разводов просто не заметны. Глаз привыкает, а мозг автоматически "отфильтровывает" мелкие помехи. Но в темноте — особенно при встречных фарах — все эти загрязнения начинают бликовать, отражать свет и ослеплять.

Бывает, водитель начинает щуриться, напрягать шею, тянуться к стеклу, теряя концентрацию на дороге. Если дорога загородная, да ещё и без хорошей разметки — риск возрастает вдвойне. Такие условия особенно опасны для новичков и тех, кто плохо переносит ночное вождение.

Как правильно подготовить стекло перед поездкой

Чтобы избежать бликов и зрительного напряжения, потратьте несколько минут на подготовку:

Используйте средство для мытья стёкол или обычную чистую воду.

Протрите поверхность бумажным полотенцем, скомканной газетой или салфеткой из микрофибры — они отлично удаляют разводы и не оставляют ворсинок.

Особое внимание уделите зоне прямой видимости и углам, куда может попасть свет от встречных фар.

Протрите не только внутреннюю сторону стекла, но и наружную — дорожная пыль и следы насекомых особенно видны ночью.

Не забудьте и про наружные зеркала — на них тоже могут быть разводы, искажающие свет и мешающие видеть обстановку сзади.

Эта простая привычка сделает ночную поездку гораздо безопаснее и комфортнее. Особенно если вы за рулём в дождь, снег или по загородным дорогам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

