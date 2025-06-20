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Способ, который поможет вам держать безопасную дистанцию в любом трафике

1:41
Авто

Соблюдение дистанции — это не формальность, а жизненно важное условие безопасности на дороге. Если вы едете слишком близко к автомобилю впереди, у вас попросту не останется времени на манёвр в случае экстренного торможения.

Кузов автомобиля
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузов автомобиля

Опытные водители чувствуют расстояние интуитивно. Но новичкам бывает сложно — особенно в плотном потоке, когда всё происходит быстро, а оценки на глаз часто ошибочны.

Что поможет новичкам — правило трёх секунд

Есть простой и наглядный способ оценить безопасную дистанцию во время движения. Суть так называемого "правила трёх секунд" в том, чтобы отмерить временной промежуток между двумя машинами.

Как это работает:

  1. Найдите взглядом стационарный ориентир у дороги — например, столб, дорожный знак или дерево.
  2. Как только впереди идущий автомобиль проезжает мимо этого объекта, начните считать: "одна тысяча один, одна тысяча два, одна тысяча три…"
  3. Если до того, как вы доехали до ориентира, прошло не менее трёх секунд — всё в порядке. Расстояние между машинами безопасное.

Когда трёх секунд недостаточно

Есть ситуации, когда стандартной паузы в 3 секунды мало. Если вы едете в дождь, снег, по скользкой дороге или ночью — увеличьте интервал до 6 секунд. В таких условиях тормозной путь машины становится длиннее, а время реакции — критически важным.

Это простое правило может спасти не только вашу машину, но и жизни. Привычка держать дистанцию — одна из главных привычек ответственного водителя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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