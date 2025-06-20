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Действие за рулём, которое замедляет вашу реакцию сильнее, чем старость

1:55
Авто

Во время движения водитель должен быть полностью сосредоточен на дороге. Каждая секунда имеет значение — любое промедление в реакции может привести к серьёзным последствиям. Отвлекающие факторы мешают вовремя оценить обстановку и принять верное решение, а значит, увеличивают риск аварии.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Чтобы сохранить безопасность — свою и окружающих — важно избавиться от привычки делать что-то ещё за рулём.

Что мешает сосредоточиться

Казалось бы, безобидные вещи — перекус, разговор с попутчиком, поправка макияжа — уже могут отвлечь внимание от дороги. Особенно опасны такие действия для начинающих водителей, которым пока сложно контролировать несколько процессов одновременно. Если в машине — разговорчивые пассажиры, дети или домашние животные, напряжение за рулём возрастает вдвойне.

Опытные водители нередко недооценивают степень опасности: ведь "ничего страшного не случалось". Но именно в этой уверенности и кроется ошибка.

Самая опасная ошибка — смартфон в руке

Среди всех отвлекающих факторов смартфон занимает особое место. Звонки, уведомления, мессенджеры, музыка, GPS — всё это требует внимания и заставляет отрывать взгляд от дороги. Но даже краткий взгляд на экран может стоить жизни.

Исследования показывают: реакция водителя, использующего смартфон, замедляется как минимум на 20%. По сути, реакция молодого человека становится такой же, как у пожилого. И это — без всякого преувеличения.

Лучшее решение — полностью отказаться от взаимодействия с телефоном во время движения. Если что-то срочное — остановитесь в безопасном месте. И помните: даже многолетний стаж не делает никого неуязвимым.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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