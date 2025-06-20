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Если стартер крутит, как уставший бариста — ищите новую батарею

1:52
Авто

Аккумулятор — один из ключевых элементов автомобиля, особенно в современных моделях, где почти всё зависит от электроники. Его исправная работа обеспечивает запуск двигателя, освещение, работу мультимедиа и других систем. Но, как и любая деталь, со временем аккумулятор теряет свои свойства и требует замены.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Если игнорировать признаки его износа, можно оказаться в ситуации, когда машина просто не заведётся — причём в самый неподходящий момент.

Мотор запускается с трудом

Первое, на что стоит обратить внимание — проблемы при запуске двигателя. Если стартер крутит медленно, а мотор "думает" дольше обычного, причина может быть в аккумуляторе, который уже почти разрядился. Особенно ярко это проявляется в холодное время года.

Если запуск стал непредсказуемым — не откладывайте проверку аккумулятора. Возможно, ресурс уже на исходе.

Свет тускнеет, климат глючит

Снижение яркости фар, нестабильная работа кондиционера или перебои в работе аудиосистемы — всё это может указывать на ослабление аккумулятора. Электросистемам просто не хватает питания. Это особенно заметно, если вы включаете несколько потребителей одновременно.

Если машина перестала "тянуть" в электрическом плане, не списывайте всё на возраст — проверьте батарею.

Коррозия на клеммах — сигнал усталости

Если на клеммах аккумулятора появились следы ржавчины или белый налёт — это уже тревожный звоночек. Такой налёт может нарушать контакт и мешать нормальной работе аккумулятора. Часто коррозия — признак того, что батарея стареет и её срок службы подходит к концу.

Чем дольше ждать, тем выше риск, что однажды авто просто откажется заводиться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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