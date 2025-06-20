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Пять привычек водителя, которые сжигают топливо быстрее, чем двигатель

2:15
Авто

Многие водители сталкиваются с неприятной ситуацией: бак опустошается быстрее обычного, а поездки на АЗС становятся слишком частыми. Это бьёт по бюджету и вызывает раздражение. Но прежде чем паниковать или заправляться сомнительным топливом, стоит пересмотреть собственные привычки — нередко причина повышенного расхода кроется в мелочах.

приборная панель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель

Плавное вождение — меньше затрат

Если вы привыкли резко стартовать с места, входить в повороты на скорости или часто тормозить в последний момент, будьте готовы к тому, что расход топлива будет расти. Резкие манёвры — это не просто опасно, но и неэкономично.

Перейдите к спокойному, плавному стилю вождения: заранее снижайте скорость перед поворотами, не разгоняйтесь резко, держите ровный темп на трассе. Такой подход позволит двигателю работать в оптимальном режиме — и бензина он будет просить меньше.

Снимите ненужный багажник

Если на крыше автомобиля установлен багажник, который вы давно не используете — самое время его убрать. Такая конструкция создаёт дополнительное сопротивление воздуху, нарушая аэродинамику машины. Итог — увеличение нагрузки на двигатель и, соответственно, больший расход топлива.

Лёгкий автомобиль — экономичный автомобиль

Проверьте, что находится в багажнике. Часто там можно найти десятки лишних килограммов: от инструментов до сезонной экипировки, которая не пригодится в ближайшие месяцы. Чем тяжелее машина — тем больше усилий тратится на её движение. Простое правило: меньше веса — меньше расходов.

Тюнинг не всегда полезен

Любая внешняя модификация автомобиля — будь то обвесы, спойлеры или даже накладки — меняет аэродинамику кузова. Это может быть красиво, но не всегда практично. Даже незначительные изменения формы кузова могут увеличить сопротивление воздуху. В результате — повышенный расход и частые визиты на заправку.

Если ваша цель — сэкономить, а не выделиться на дороге, лучше отказаться от декоративных элементов, которые вредят эффективности машины.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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