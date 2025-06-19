Самые практичные цвета для авто: водители часто недооценивают выбор

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Многие выбирают автомобиль, ориентируясь на дизайн, комплектацию и цену, а вот цвет кузова остаётся, казалось бы, делом вкуса. Но на самом деле окраска машины — это не только про стиль. От неё зависит, насколько удобно будет ухаживать за авто, как долго оно сохранит презентабельный вид и даже как будет вести себя на дороге в разных условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q5 Sportback

Белый — лидер универсальности

Белый цвет по праву считается одним из самых практичных. Во-первых, он отражает солнечные лучи, а значит, салон автомобиля не перегревается летом — кондиционер включается реже, а поездки становятся комфортнее.

Во-вторых, вопреки стереотипам, белая машина не требует частых моек: пыль и мелкие загрязнения на ней заметны меньше, чем на тёмных оттенках. То же самое касается и небольших царапин или сколов — на белом фоне они менее заметны.

И ещё один бонус: в тёмное время суток белый кузов лучше различим на дороге, что повышает безопасность. Единственный нюанс — зимой, на фоне снега, машина может слегка "теряться" в пейзаже.

Светло-зелёный — практичность в деталях

Автомобили светло-зелёного цвета не только выглядят нестандартно, но и практичны в быту. Грязь, царапины и даже начальная стадия ржавчины не бросаются в глаза. Кроме того, этот оттенок медленно тускнеет — ультрафиолет почти не влияет на его яркость. Такой автомобиль будет сохранять свежий внешний вид годами, даже без частой полировки и химчистки.

Серебристый — компромисс между стилем и удобством

Светло-серебристый кузов — ещё один популярный выбор у тех, кто ценит баланс между внешним видом и лёгкостью в уходе. Машины такого цвета хорошо отражают солнце, сохраняя прохладу внутри. Пыль и дорожные разводы слабо заметны, а лакокрасочное покрытие дольше выглядит "как новое".

Если хочется выбрать что-то неброское, но разумное — серебристый станет отличным вариантом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

