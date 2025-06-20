Электрокар для ленивых: заправил один раз — и забыл про зарядки, кабели и очереди у столбов

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1:36
Авто

Lynk & Co поделилась первыми изображениями новой модели — гибридного седана 10 EM-P. Это версия будущего электромобиля Z10, но с бензиновым генератором, который расширяет запас хода и делает модель более универсальной. Такой подход позволяет совмещать экологичность и практичность без зависимости от зарядных станций.

Lynk & Co
Фото: Own work by 茅野ふたば, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lynk & Co

Новая платформа — новые возможности

Седан построен на платформе GEA Evo — это доработанная версия архитектуры SEA от Zeekr. Она рассчитана на высокие нагрузки, сложные гибридные схемы и передовые технологии. Под капотом у 10 EM-P сразу три мотора: два электрических и бензиновый 1.5 с турбонаддувом, который работает как генератор. Пиковая мощность всей установки — 530 л. с. и 755 Нм крутящего момента.

Технологии и подвеска — без компромиссов

Новинка получит полный привод, а также лидара в оснащении — что напрямую говорит о развитых функциях автопилота. Подвеска тоже внушает доверие: спереди — двухрычажка, сзади — многорычажная схема. Такая конфигурация обещает не только комфорт, но и азартное поведение на дороге.

Старт продаж не за горами

Выход на рынок ожидается до конца года. Модель явно нацелена на тех, кто хочет не просто гибрид, а высокотехнологичный и мощный седан, способный конкурировать с именитыми игроками из Европы и Китая.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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