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Chery Tiggo 9 начали собирать в России — но об этом никто официально не говорит

1:20
Авто

У российских дилеров появились Chery Tiggo 9 с VIN-кодом, начинающимся на EDE — именно такой код указывает на сборку в России. Автомобили производят на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Несмотря на отсутствие официального заявления, факт сборки подтверждается сразу несколькими источниками и документально.

Chery Tiggo 8
Фото: openverse by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 8

Не только Tiggo 9

По данным инсайдеров, завод уже выпускает несколько моделей Chery: Tiggo 4, 7 Pro Max, 8 Pro Max и теперь — флагманский Tiggo 9. Производственные мощности активно загружаются, и сама Chery, похоже, не спешит делать громкие анонсы, предпочитая тихо расширять локальное присутствие на фоне спроса.

Флагман с двушкой и полным приводом

Tiggo 9 — это кроссовер старшего класса, оснащённый 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л. с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Модель нацелена на покупателей, которые ищут сочетание премиального образа и практичности. Цены стартуют от 4,55 млн рублей и доходят до 4,85 млн в зависимости от комплектации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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