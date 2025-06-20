Porsche остановила поставки, но всё ещё в России — вот почему

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С 2022 года Porsche прекратила официальные поставки автомобилей в Россию, присоединившись к волне автопроизводителей, свернувших бизнес в регионе. Однако, несмотря на это, бренд до сих пор формально присутствует на российском рынке. Причина проста — три дочерние компании Porsche продолжают свою работу.

Фото: commons.wikimedia.org by David Villarreal Fernández, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Porsche 911 Carrera 4S

Активы, которые не отпускают

Главная загвоздка в том, что немецкому автопроизводителю не удаётся продать свои активы в России. Все попытки вывести бизнес и полностью передать собственность новым владельцам пока наталкиваются на юридические и бюрократические препятствия. Это означает, что Porsche, по сути, не может завершить уход из страны — даже если бы очень этого хотела.

Не бизнес, а формальность

Важно понимать: бренд не ведёт активную деятельность, не поставляет новые машины и не развивает дилерскую сеть. Но пока активы не проданы, компания остаётся "на бумаге" участником рынка. Такая ситуация создаёт юридические сложности как для самой марки, так и для потенциальных покупателей активов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

