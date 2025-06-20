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Новый Audi Q3 удивил интерьером — от кнопок не осталось и следа

2:00
Авто

Audi представила кроссовер Q3 третьего поколения. Внешне он не поражает резкими изменениями — скорее, аккуратное обновление. Модель осталась на модернизированной платформе MQB, но теперь выглядит более плавно и представительно. Визуальные акценты сместились на двухъярусную оптику, новый рисунок решётки и увеличенные колёса — теперь до 20 дюймов.

Audi
Фото: commons.wikimedia.org by Razvan Orendovici from United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Audi

Интерьер нового уровня

Внутри — полный редизайн. Панель приборов теперь с двумя крупными экранами: 11,9 и 12,8 дюйма, кнопок почти не осталось. Все основные функции управляются через сенсорные панели, включая руль. Селектор передач переместился на рулевую колонку, что освободило пространство на центральной консоли. Обновлены материалы отделки, появилась премиальная аудиосистема Sonos и настраиваемая подсветка салона.

Моторная линейка для всех случаев

Базовый мотор — 1.5 TSI с мощностью 150 л. с. и системой мягкого гибрида. Есть и более серьёзные версии: 2.0 TSI с полным приводом quattro и отдачей до 265 л. с. Самая технологичная новинка — плагин-гибрид, способный проехать до 119 км на одной зарядке. Такой показатель делает Q3 привлекательным для города и коротких загородных поездок без расхода топлива.

Цены и старт продаж

В Европе новый Audi Q3 будет стоить от 44,6 до 49,3 тысячи евро — это примерно от 4 до 4,4 млн рублей по текущему курсу. Начало продаж запланировано на октябрь, а значит, ждать осталось недолго.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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