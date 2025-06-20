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Завод в Калуге перешёл к следующей стадии сборки Haval M6

1:17
Авто

На территории бывшего завода "ПСМА Рус" в Калуге начался важный этап — теперь здесь официально работает цех окраски кузовов Haval. Это очередной шаг к полноценному локализованному производству модели M6. Современное оборудование уже функционирует: роботы автоматически наносят грунт, краску и лак с высокой точностью и в полной автоматизации.

Haval M6
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval M6

Переход к полному циклу

До недавнего времени Haval M6 собирали в Калуге методом крупноузловой сборки. Но уже к июлю 2025 года планируется запуск полноценного цикла производства, включая сварку кузовов. Это не только повысит уровень локализации, но и сократит сроки выпуска автомобилей, обеспечив более устойчивое присутствие марки на российском рынке.

Завод работает не только на Haval

Помимо Haval, калужская площадка выпускает и другие автомобили. В частности, здесь продолжается сборка Citroen C5 Aircross, что говорит о многоформатной загрузке предприятия. Восстановление производства после смены владельцев идёт активными темпами, и запуск покраски — важный символ этого перехода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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