Завод в Калуге перешёл к следующей стадии сборки Haval M6

На территории бывшего завода "ПСМА Рус" в Калуге начался важный этап — теперь здесь официально работает цех окраски кузовов Haval. Это очередной шаг к полноценному локализованному производству модели M6. Современное оборудование уже функционирует: роботы автоматически наносят грунт, краску и лак с высокой точностью и в полной автоматизации.
До недавнего времени Haval M6 собирали в Калуге методом крупноузловой сборки. Но уже к июлю 2025 года планируется запуск полноценного цикла производства, включая сварку кузовов. Это не только повысит уровень локализации, но и сократит сроки выпуска автомобилей, обеспечив более устойчивое присутствие марки на российском рынке.
Помимо Haval, калужская площадка выпускает и другие автомобили. В частности, здесь продолжается сборка Citroen C5 Aircross, что говорит о многоформатной загрузке предприятия. Восстановление производства после смены владельцев идёт активными темпами, и запуск покраски — важный символ этого перехода.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?