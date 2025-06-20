На вид — как для охоты, внутри — как в бизнес-классе: в Россию идут новые электрокары для тех, кто устал от скуки

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В России стартует автомобильный бренд iCaur — это экспортная версия китайской марки iCar, созданной автогигантом Chery. Смена названия — скорее маркетинговый ход: под новым именем компания рассчитывает построить узнаваемый имидж на локальном рынке, сохранив при этом технологическую базу и дизайн, знакомые по китайским моделям.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Автомобиль ICar 03T

Электрический брут: первые модели

Линейка начинается с эффектных и мощных новинок — это электровнедорожники iCar 03T и V23. Обе модели отличаются агрессивным дизайном, высоким клиренсом и явно нацелены на тех, кто хочет совместить бездорожье и экологичность. Салоны обещают продвинутую мультимедийную систему, современный уровень комфорта и фирменный подход Chery к деталям.

Гибриды нового поколения на подходе

Следом в Россию приедет гибридная модель iCar V27. Этот внедорожник позиционируется как потенциальный конкурент таким легендам, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Смелая заявка, но с учётом амбиций Chery и растущего качества китайских машин, такие сравнения уже не выглядят фантастикой.

Рынок ждёт встряску

Появление iCaur может оживить сегмент электрических и гибридных SUV в России. Особенно на фоне растущего интереса к альтернативным источникам энергии и дефицита моделей в этом классе. Новый игрок обещает быть громким — и не только из-за дизайна.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

