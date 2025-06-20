Обновление Mazda CX-5 удивило даже поклонников марки

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В сеть утекли первые изображения Mazda CX-5 третьего поколения. Визуально автомобиль сохранил привычные очертания — пропорции кузова и линия остекления остались прежними. Однако внимательный взгляд заметит перемены: фары стали уже, решётка радиатора получила новый рисунок, а панели кузова — более чёткие линии. В топовых комплектациях появился аккуратный обвес, выкрашенный в цвет кузова, который добавляет кроссоверу немного спортивной агрессии, не нарушая общей сдержанности.

Фото: Own work by Pixelatedfacealex, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ салон

Техника, которая меняет правила

Самое интересное — под капотом. CX-5 впервые за всю историю модели станет гибридом. И не просто гибридом, а с силовой установкой, полностью разработанной инженерами Mazda. Это параллельная схема: бензиновый двигатель внутреннего сгорания работает в тандеме с двумя электромоторами. Один из них обеспечивает движение, второй — отвечает за генерацию электроэнергии.

Новая глава с Skyactiv-Z

Позже в линейке появится ещё один важный участник — двигатель нового поколения Skyactiv-Z. Его ждут не только как шаг вперёд в плане эффективности, но и как символ того, что Mazda не намерена слепо следовать за трендами, а строит свою технологическую дорожную карту. С выходом новой CX-5 компания делает первый уверенный шаг в мире гибридных силовых установок — и делает это на своих условиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

