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Собака в авто: как обеспечить безопасность себе и питомцу

2:23
Авто

Многие владельцы собак хотя бы раз сталкиваются с необходимостью перевезти своего питомца на автомобиле — будь то поездка в ветклинику или переезд в новый дом.

Собака в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака в машине

К сожалению, нередко такие поездки сопровождаются серьёзными ошибками, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь не только собаки, но и всех пассажиров. А ведь избежать опасности несложно — достаточно соблюдать несколько простых, но важных правил.

Пёс не должен быть свободным пассажиром

Если собака в салоне никак не зафиксирована — это реальная угроза безопасности. Даже при резком торможении питомец может потерять равновесие и получить травму. А если случится авария, незащищённое животное превращается в опасный снаряд, способный ранить людей в салоне.

Чтобы этого избежать, необходимо использовать специальный ящик для перевозки или сетчатую клетку. Для мелких пород подойдёт и автогамак с ремнём безопасности, закреплённым на шлейку. Это не только обеспечит защиту, но и поможет животному чувствовать себя спокойнее в пути.

Учитывайте состояние и потребности собаки

Во время длительных поездок важно помнить, что собака тоже устаёт. Она может испытывать стресс, особенно если не привыкла к автомобилю. Поэтому каждые 2 часа необходимо делать остановку — дать питомцу пройтись, попить воды, справить нужду и немного расслабиться.

Ещё одна важная вещь — не оставляйте собаку в машине, особенно летом. Температура в салоне может за считаные минуты превысить безопасный уровень, даже если на улице не так уж жарко. Это грозит тепловым ударом и даже гибелью питомца. Даже слегка приоткрытое окно не спасает от перегрева.

Питомцу должно быть комфортно

Перед поездкой постелите в переноску или на сиденье любимый плед собаки — знакомый запах поможет снизить тревожность. Можно взять игрушку или лакомство, если животное склонно нервничать. Главное — не кормите питомца плотно перед дорогой, это может вызвать укачивание.

Если поездка предстоит долгая, заранее проконсультируйтесь с ветеринаром: возможно, потребуется специальное успокоительное средство или другие рекомендации с учётом здоровья собаки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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