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Мотор плачет от этих ошибок — но водитель всё равно делает их

2:12
Авто

Ремонт мотора — удовольствие не из дешёвых. А ведь часто причина поломки кроется не в случайности, а в невнимательности самого водителя. Избежать лишних трат можно, если не допускать распространённых промахов, из-за которых двигатель изнашивается в разы быстрее.

Капот
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Чтобы силовой агрегат служил дольше, достаточно следить за тремя важными моментами.

Не тяните с заменой свечей зажигания

На первый взгляд — мелочь. Но старая свеча может стать источником серьёзных проблем. Когда срок службы подошёл к концу, эффективность зажигания резко падает.

Автомобиль теряет мощность, начинает хуже заводиться. Особенно это ощутимо в холодное время года. Расход топлива тоже растёт — машина "ест" бензин, как голодный хищник.

Лучше не ждать, когда начнутся сбои в работе двигателя. Плановая замена свечей — мелкая трата сегодня, которая сэкономит крупную сумму завтра.

Проблемы с форсунками нельзя игнорировать

Форсунки — это как сердце топливной системы. Если они засоряются, мотор страдает первым. Смеси становится недостаточно, и силовой агрегат начинает работать нестабильно.

Вы замечаете провалы при разгоне, машина хуже тянет в гору, да и общий отклик на педаль газа становится вялым. При этом часто дело даже не в износе деталей, а просто в загрязнении.

Периодическая чистка форсунок — простое решение, которое продлевает жизнь мотору.

Воздушный фильтр тоже важен

Чистый воздух — не только для лёгких. Ваш двигатель нуждается в хорошем притоке воздуха, чтобы эффективно сжигать топливо. А если фильтр забит, смесь становится бедной и начинает страдать весь мотор.

Грязный фильтр — это не просто проблема экологии или запахов. Это прямая угроза ресурсу двигателя. Пыль, которая не была отфильтрована, попадает внутрь и ускоряет износ деталей.

Заменить фильтр — дело пары минут. А вот последствия его игнорирования могут вылиться в капитальный ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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