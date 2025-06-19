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Вред от неправильной заправки: как избежать ошибок и сэкономить

2:54
Авто

Многие водители уверены: чем полнее бак — тем лучше. Другие предпочитают ездить почти на пустом, экономя "на весе" или заправляясь по чуть-чуть. Но что говорят на этот счёт не интуиция, а физика?

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Оказывается, и первый, и второй подход не так уж хорош. Если подходить к вопросу вдумчиво, можно не только продлить жизнь топливной системе, но и избавиться от некоторых проблем с расходом и работой автомобиля.

Пустой бак — опасный эксперимент

Ситуация, когда стрелка приближается к нулю и загорается лампочка резерва, многим знакома. Но допускать частое опустошение бака крайне не рекомендуется.

Во-первых, это создаёт риски для бензонасоса, который охлаждается и смазывается именно за счёт топлива. При его недостатке насос может начать перегреваться, что ускорит его износ и приведёт к дорогостоящему ремонту.

Во-вторых, в осевшем на дне баке топливе могут содержаться загрязнения и осадки. Когда уровень топлива минимален, насос начинает втягивать всё это в систему, увеличивая нагрузку на фильтры и форсунки.

Заправка до краёв — не лучший выход

На первый взгляд, стратегия "полный бак до отказа" кажется логичной. Однако и здесь есть подводные камни.

Современные системы вентиляции бака рассчитаны на определённый объём паров и давления. Переполнение может привести к нарушению работы системы испарения и вентиляции, а иногда даже к деформации стенок бензобака.

Кроме того, "перелив" топлива в заливную горловину может вызывать ошибки в показаниях датчика уровня топлива. В результате вы не сможете точно контролировать оставшийся объём.

А что если заправляться понемногу

Многие считают безопасным лить топливо малыми порциями — например, до половины бака. У такого подхода есть преимущества: вы лучше отслеживаете расход, особенно если в авто нет бортового компьютера.

Также это помогает обнаружить недолив на недобросовестных АЗС. Однако минус очевиден — вы чаще вынуждены искать заправку, а в дальних поездках это неудобно и рискованно.

Золотая середина: почти полный бак

Идеальный подход — заправляться регулярно, но не доводить до самого верха. Оптимальный уровень — около 90% объёма бака. Так вы обеспечите охлаждение и работу всех компонентов топливной системы без риска повреждений.

К тому же, это удобно — позволяет двигаться на дальние расстояния без лишних остановок и не думать о том, где ближайшая заправка.

Умеренность — лучший союзник в уходе за автомобилем. Не гоняйтесь за крайностями. Пусть ваш бак будет почти полным, а поездки — безопасными и приятными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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