Антидождь своими руками: проверенный способ защитить стёкла в дороге

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Собираетесь в поездку, но синоптики обещают ливень? Вы проверяете багажник, бардачок, полки в гараже — а антидождя как назло нигде нет. Не стоит паниковать. Решение может оказаться гораздо ближе, чем вы думаете. Всего два доступных предмета помогут справиться с задачей: парафиновая свеча и уайт-спирит.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капли на лобовом стекле

Почему важно не игнорировать видимость в дождь

Во время осадков даже новые дворники не всегда спасают. Вода, грязь, масло — всё это снижает обзор. Глаза устают, внимание рассеивается, и поездка превращается в борьбу с элементами. Но если нанести на стёкла защитную плёнку, вода начнёт скатываться, а не растекаться. В итоге — чище обзор и меньше стресса.

Простой рецепт домашнего антидождя

Натрите на тёрке обычную парафиновую свечу. Сложите стружку в чистую стеклянную или металлическую ёмкость. Залейте уайт-спиритом в соотношении примерно 1 к 20 (одна часть парафина — двадцать частей растворителя). Хорошо перемешайте до максимально однородной консистенции. У вас получится жидкая масса — именно её мы и будем использовать.

Правила нанесения средства

Смочите ватный диск или мягкую ткань в получившемся составе. Аккуратно обработайте лобовое стекло, боковые стёкла и зеркала. Подождите 5-7 минут: за это время на поверхности образуется тончайшая водоотталкивающая плёнка.

Затем возьмите бумажную салфетку и равномерно располируйте стекло. Не спешите — важно добиться полного визуального исчезновения состава. Поверхность должна остаться чистой и блестящей.

Эффект — как от заводского антидождя

При движении по трассе капли будут скатываться, а не размазываться. Обзор останется чистым, даже если дождь пойдёт стеной. Вам не придётся включать дворники на максимальную скорость или вглядываться в мутную лобовуху. А главное — это решение стоит буквально копейки.

Безопасность не требует больших вложений

Такой способ поможет в экстренной ситуации, когда под рукой нет специальных средств. Он не заменит профессиональную химию навсегда, но отлично выручит в нужный момент.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

