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Опасный пробег, скрытая ржавчина и другие ловушки рынка авто с пробегом

2:15
Авто

На первый взгляд — идеальный вариант. Подержанный автомобиль без видимых поломок, с приличной комплектацией и по цене, которая вызывает улыбку. Но стоит ли сразу переводить деньги?

Покупка машины
Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Покупка машины

Иногда за заманчивым предложением скрываются такие проблемы, которые обернутся дорогостоящим ремонтом. Даже если на СТО уверяют, что "всё нормально", присмотритесь повнимательнее. Есть три признака, которые должны заставить вас отказаться от покупки, даже если всё остальное — на уровне.

Высокий пробег — скрытый износ

Автомобиль с большим пробегом может казаться бодрым только на первый взгляд. Но тысячи километров оставляют следы — даже если визуально детали в порядке, они могут быть на грани износа.

Проблема не в том, что машина ездила. Проблема в том, что ресурс многих компонентов уже практически исчерпан. И тогда за каждой поездкой будет следовать визит в сервис. А значит — новые счета и потерянные нервы.

Следы ржавчины — тревожный звоночек

Небольшая коррозия на крыле? Кто-то скажет — ерунда. Но ржавчина никогда не останавливается на малом. Если металл уже начал разрушаться, то процесс пойдёт дальше, особенно в условиях российской зимы.

Коррозия — это признак халатного отношения к уходу. Возможно, владелец пропускал мойки зимой, игнорировал воск и антикор. Если уж он не заботился о кузове, что тогда говорить о технической части?

Слишком низкая цена — повод насторожиться

Когда вам предлагают купить авто заметно дешевле рыночной цены — будьте осторожны. Либо продавец спешит избавиться от машины по личным причинам, либо за внешним лоском прячется серьёзная проблема.

Битое авто, скрученный пробег, технические дефекты, которые не сразу проявятся — всё это встречается на рынке регулярно. Низкая цена может быть сигналом: здесь что-то не так.

Резюме: не спешите

В погоне за выгодой легко потерять бдительность. Поэтому перед покупкой уделите максимум внимания даже мелочам. Машина может быть дешёвой — но станет ли она надёжной?

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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