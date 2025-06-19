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Автомобиль подаёт голос: 5 звуков, после которых лучше не ехать дальше

2:21
Авто

Любой посторонний звук, услышанный за рулём, — это сигнал тревоги. Опытные водители давно знают: машина не издаёт странные шумы просто так. Стук, скрежет, звон — всё это "язык" автомобиля, на котором он сообщает о неисправностях. И чем раньше вы его поймёте, тем меньше шансов попасть в ДТП или остаться с ремонтом на круглую сумму.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Металлический звон со стороны колеса

Если вы услышали звон, доносящийся с области одного из колёс, первым делом остановитесь. Велика вероятность, что ослабли крепёжные элементы — гайки или болты. Это может привести к потере колеса на ходу, что смертельно опасно. Проверьте затяжку самостоятельно или обратитесь на ближайшую СТО.

Если звон появляется при разгоне, возможны две причины: использование топлива низкого качества или неисправность датчика детонации. И то, и другое — повод для внепланового визита к специалисту.

Чавкающий звук

Появился влажный, будто "жующий" звук? Если он доносится из области колеса — скорее всего, вы подхватили прокол. Немедленно остановитесь, оцените повреждение и при необходимости воспользуйтесь ремкомплектом. Не уверены в безопасности — вызывайте эвакуатор.

Стук при проезде неровностей

Такой признак может указывать на изношенные амортизаторы. Если он сопровождается глухим "отбоем", возможно, проблема кроется в шаровых опорах. В обоих случаях движение становится менее устойчивым, а тормозной путь — длиннее. Не откладывайте визит в сервис.

Скрежет в области тормозов

Громкий скрип или скрежет при нажатии на педаль тормоза — верный признак того, что тормозные колодки достигли предела износа. Промедление в их замене может обернуться повреждением тормозного диска или отказом тормозной системы.

Глухой стук снизу

Если доносится тяжёлый звук из области поддона двигателя, возможна серьёзная неисправность — например, износ коренных подшипников. В этом случае двигатель рискует "встать" прямо в дороге. Продолжать движение — опасно. Автомобиль требует эвакуации и профессиональной диагностики.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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