Канцелярия против форс-мажора: как справиться с проблемами в авто за копейки

Казалось бы, обычные вещи из офиса — зажим, скрепка и карандаш — в автомобиле могут показаться неуместными. Но именно эти три канцелярских предмета способны выручить водителя в самых неожиданных ситуациях. Компактные, недорогие и всегда под рукой — они заслуживают места в бардачке.
Если в машине нет специального футляра для очков, обычный зажим для бумаги решит проблему. Закрепите его на вентиляционной решётке так, чтобы "ушки" смотрели в салон. Дальше — дело техники: проденьте дужку очков между металлическими петлями, и аксессуар будет надёжно зафиксирован. Очки не упадут, не поцарапаются и всегда будут на виду.
Омыватель вдруг перестал работать? Часто причина банальна — забились сопла. Разогнутая скрепка отлично справляется с ролью мини-инструмента: аккуратно прочистите отверстия, и струя вновь будет чёткой и мощной. Метод простой, но эффективный — и не требует визита в сервис.
Этот скромный инструмент может пригодиться в трёх ситуациях:
Иногда мелочи оказываются полезнее, чем дорогие гаджеты. Эти простые предметы легко забыть — но ещё проще всегда возить с собой.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.