Канцелярия против форс-мажора: как справиться с проблемами в авто за копейки

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Казалось бы, обычные вещи из офиса — зажим, скрепка и карандаш — в автомобиле могут показаться неуместными. Но именно эти три канцелярских предмета способны выручить водителя в самых неожиданных ситуациях. Компактные, недорогие и всегда под рукой — они заслуживают места в бардачке.

Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон китайского минивэна GAC GN8

Канцелярский зажим: держатель для очков за пару секунд

Если в машине нет специального футляра для очков, обычный зажим для бумаги решит проблему. Закрепите его на вентиляционной решётке так, чтобы "ушки" смотрели в салон. Дальше — дело техники: проденьте дужку очков между металлическими петлями, и аксессуар будет надёжно зафиксирован. Очки не упадут, не поцарапаются и всегда будут на виду.

Скрепка: прочистка форсунок за минуту

Омыватель вдруг перестал работать? Часто причина банальна — забились сопла. Разогнутая скрепка отлично справляется с ролью мини-инструмента: аккуратно прочистите отверстия, и струя вновь будет чёткой и мощной. Метод простой, но эффективный — и не требует визита в сервис.

Карандаш: многофункциональный спасатель

Этот скромный инструмент может пригодиться в трёх ситуациях:

Достать мелочь из труднодоступного места: если упало кольцо или пуговица между сиденьем и тоннелем — с карандашом справиться проще.

Замаскировать царапину: если корпус пластиковый и цвет совпадает, можно аккуратно заретушировать след — особенно на тёмных панелях.

Сделать запись: на морозе шариковая ручка часто "отказывается" писать, а вот карандаш работает в любую погоду — и на любой бумаге.

Иногда мелочи оказываются полезнее, чем дорогие гаджеты. Эти простые предметы легко забыть — но ещё проще всегда возить с собой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

