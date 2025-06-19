Пять привычек водителя, которые повышают расход топлива без вашего ведома

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Каждая заправка — удар по кошельку? Многие списывают это на "прожорливость" автомобиля. Но на деле причина часто кроется в ошибках самого водителя. Даже экономичная машина будет потреблять больше, если игнорировать базовые правила эксплуатации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильое колесо

Агрессивное вождение

Резкие ускорения, торможения и манёвры — враги экономии. Такой стиль требует больше энергии, а значит, больше топлива. Каждое сильное нажатие на педаль газа — это дополнительный литр в баке, которого могло бы не быть.

Перейдите на плавную езду. Равномерный разгон, аккуратное торможение и отсутствие ненужной резкости — ключ к снижению расхода. Машина не должна бороться с вами — она должна двигаться с вами в одном ритме.

Холодный старт — неэкономичен

Начинать движение сразу после запуска двигателя — распространённая ошибка. Непрогретый мотор работает с повышенной нагрузкой и жжёт лишнее топливо. Особенно зимой.

Позвольте двигателю прогреться хотя бы пару минут. Это продлит его ресурс и поможет тратить меньше на заправках.

Неправильное давление в шинах

Даже незначительное отклонение от нормы снижает сцепление с дорогой, увеличивает сопротивление качению и приводит к перерасходу топлива. К тому же это ускоряет износ шин и повышает риск ДТП.

Проверяйте давление минимум раз в месяц. Особенно перед дальними поездками или сменой погоды.

Езда с открытыми окнами

Миф: отключить кондиционер и открыть окна — значит сэкономить. На деле — наоборот. При скорости свыше 60 км/ч окна создают сильное аэродинамическое сопротивление, и двигатель вынужден работать интенсивнее.

А вдобавок в салон проникают пыль, шум и выхлопы. Лучше использовать кондиционер — его влияние на расход топлива минимально при разумном использовании.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

