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Когда безопасность оборачивается угрозой: во Франции запрещают эксплуатацию Citroën

2:20
Авто

После трагического инцидента во Франции, где 11 июня в результате взрыва подушки безопасности Takata погибла женщина, а её дочь была ранена, Citroën и Минтранс Франции усиливают меры: теперь все модели C3 и DS3, оснащённые подушками Takata, должны быть немедленно остановлены — вне зависимости от года выпуска.

citroen
Фото: Wikipedia by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
citroen

Что произошло

Речь идёт о подушках безопасности марки Takata, установленных на более чем 690 000 автомобилей моделей Citroën C3 и DS3. После подтверждённой смерти 37-летней женщины в Реймсе (и ранении её 13-летней дочери), министр транспорта Филипп Табаро потребовал от автопроизводителя остановить использование всех машин, подлежащих отзыву, включая зарегистрированные с 2014 по 2019 годы — даже самые новые, ранее не попадавшие под режим "стоп-драйв".

Что значит стоп-драйв

Это немедленный запрет на использование автомобиля, пока не будет произведена замена подушки безопасности. До недавнего времени такие меры применялись только к машинам, выпущенным с 2008 по 2013 год. Теперь требование распространяется на все C3 и DS3 с дефектными подушками.

Сколько машин под угрозой:

  • Во Франции: 82 000 автомобилей остаются с неисправными подушками.
  • Всего в Европе: около 690 000 машин подлежали отзыву.
  • По данным Stellantis, почти 70% уже отремонтированы — но остаётся более 200 000 автомобилей, всё ещё нуждающихся в замене подушки.

Почему это опасно

Подушки Takata могут сдетонировать при срабатывании, выбрасывая металлические осколки в салон. Это уже привело к смерти 12 человек, включая последнюю — в июне 2025 года. Ещё один случай произошёл в Гваделупе в марте.

Даже те автомобили, которые на первый взгляд не попадают в зону риска, теперь подлежат полной остановке — как заявил директор Citroën Ксавье Шардон, компания принимает "максимально жёсткие меры для безопасности владельцев".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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