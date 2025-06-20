Одна из самых загадочных военных машин последних лет: как подводная лодка могла исчезнуть без следа

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Два года назад подводная лодка Kronos, напоминающая гигантского морского ската, ошеломила публику на выставке в Абу-Даби. Её футуристичный облик и технические характеристики обещали революцию в подводной технике. Прозвучали даже слухи, что необычное судно может появиться в Украине. Но пока беспилотники с украинской пропиской успешно топят вражеские корабли, "Кронос" словно растворился.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Как выглядела мечта

С первого взгляда Kronos — это нечто среднее между морской фантастикой и передовыми технологиями. Размах конструкции 9 метров, вес — 10 тонн, внешне — чистое вдохновение природой: контуры гигантского ската манты. Она не только красива, но и функциональна — обещана невероятная манёвренность и устойчивость как на воде, так и под водой.

Судно оснащено электродвигателем мощностью 1200 л. с., с дополнительным дизель-генератором, способным продлить автономный ход до 54 часов и более 2500 километров. При этом на электричестве подлодка может работать до 18 часов, а полная зарядка батарей занимает всего 1,5 часа.

Реальность или шоу

Производитель заявил, что Kronos подойдёт для военных, спасательных и коммерческих операций. Судно рассчитано на 10 пассажиров, оснащено камерами кругового обзора, тепловизорами, электронным перископом, радарами и системой дистанционного управления. Оно может работать на глубине до 250 метров и развернуться на 180° на полной скорости — важнейшее преимущество в боевых условиях.

В арсенале — торпеды и магнитные мины, а благодаря своей скорости и манёвренности Kronos идеально подходит для диверсионных операций "бей и беги".

И всё же — где он

Сайт проекта давно не обновлялся, о запуске в серию — ни слова. Kronos исчез с радаров так же внезапно, как и появился. На фоне бурного развития морских дронов в зоне боевых действий — особенно в Украине — его молчание выглядит подозрительно.

Так работает ли Kronos в реальности? Или это был лишь эффектный прототип без будущего? Ответа пока нет. Но если он действительно существует, то потенциально — это одна из самых странных, дерзких и продвинутых субмарин современности.

Уточнения

Подво́дная ло́дка — класс судов и кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении.

