Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить

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Когда Mazda CX-60 появляется на дороге, она не просто привлекает взгляды — она захватывает внимание. В эпоху унифицированных кроссоверов этот автомобиль выглядит как вызов: здесь не просто красивый кузов, а яркая индивидуальность, японская точность и эстетика минимализма. Это не средство передвижения — это стиль, выбор и удовольствие.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mazda CX 60

Внешность с харизмой

CX-60 сразу выделяется своими пропорциями: длинный капот, выразительная решётка, чёткие линии и мускулистые формы. В лучах солнца её лак играет оттенками, словно кузов создан не дизайнером, а художником. Машина выглядит дорого, но не кричит об этом — именно за такую сдержанную уверенность её и уважают.

Интерьер, как в премиум-сегменте

Внутри всё иначе, чем ожидаешь от массового бренда: кожа, дерево, ручная отделка. Приборная панель лаконична, мультимедиа интуитивна, всё под рукой — без лишнего и с максимальным комфортом. CX-60 не копирует немецкий подход, она предлагает свой — и делает это элегантно.

Уже в базе — круиз-контроль, премиальная акустика Bose, подогрев сидений, беспроводная зарядка, панорамная крыша и полный набор электронных помощников. За доплату доступны вентиляция, память сидений, матричная оптика и адаптивная подвеска. Комплектация не уступает премиуму — но ценник куда демократичнее.

Мотор, который вдохновляет

CX-60 — это не только стиль, но и драйв. Гибридная версия сочетает 2.5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, выдавая 327 л. с. и 500 Нм. Разгон, динамика и плавность — на высоте. На одном электричестве можно проехать до 60 км, а расход — менее 6 литров.

Для любителей классики есть шестицилиндровый дизель или бензин. Mazda остаётся одной из немногих компаний, предлагающих такой выбор.

Управление и экономия

CX-60 построена на заднеприводной платформе — редкость в классе. Это даёт точное рулевое управление и удовольствие от вождения, будь то город, трасса или деревенская дорога. Платформа адаптирована под чешские условия, а подвеска справляется с реалиями асфальта и ям.

При цене от 1,2 млн крон CX-60 значительно дешевле BMW X3 или Audi Q5 с сопоставимыми опциями. А уж в сравнении с "инвестициями" в жену — от сумочек до СПА — Mazda может показаться почти бесплатной. И при этом — всегда готова выехать, без капризов.

Автомобиль с душой

Mazda показала, что и в эпоху электрификации можно создать что-то по-настоящему живое. CX-60 — машина, с которой не хочется расставаться. Она не просто возит, она радует. Стильная, быстрая, тихая и продуманная до мелочей — этот кроссовер для тех, кто любит не только комфорт, но и характер.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

