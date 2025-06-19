Выбрал не ту — и стал лучшим клиентом автосервиса: что покупать, если хочешь ездить, а не страдать

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2:27
Авто

Если бы вам пришлось купить единственный автомобиль на всю жизнь — какой бы вы выбрали? Большинство людей начинают с бренда, внешности и начинки. Но опытный механик смотрит иначе: на первом месте — надёжность и доступность в обслуживании. Именно эти качества определяют, сколько машина будет служить — и за какие деньги.

Тойота Королла
Фото: commons.wikimedia.org by Dicky0615, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тойота Королла

Цена ошибки: когда бренд не гарантирует качества

Роскошные марки не всегда означают беззаботную езду. Например, BMW 5-й серии (E60/61) — красивая, статусная машина. Но у механиков она часто в списке "регулярных клиентов": проблемная подвеска, ненадёжная электроника, "капризный" автомат. Дизельная версия особенно затратна: замена форсунок и насоса — счёт на десятки тысяч.

То же касается Audi A6 C6. Известная проблема — цепь ГРМ, замена которой обходится до 50 000 чешских крон. Коробка Multitronic тоже нередко "умирает" без предупреждения. А уж Renault Laguna II и вовсе стала легендой по части глючащей электроники — от замков до стартовых карт.

Toyota, Honda, Mazda: тройка механика

Toyota Corolla (2000-2007) — лидер по соотношению надёжности и простоты. Бензиновые версии 1.4 или 1.6 работают годами. Электроники — минимум, мотор — атмосферный, без "сюрпризов". Расходы на обслуживание — около 8500 крон в год.

Ещё один фаворит — Honda Civic. Особенно ценятся бензиновые версии с "четвёркой" под капотом. По словам механиков, это один из самых "неубиваемых" моторов. Mazda 3 тоже в топе — при условии антикоррозийной обработки.

Мнение специалиста с форумов: "Самые надёжные — четырёхцилиндровые Honda. Toyota немного отстаёт. Но если бюджет ограничен — это ваш выбор".

Дешевле не в момент покупки, а через годы

Базовое обслуживание Toyota или Honda стоит в 2-3 раза дешевле, чем ремонт европейских марок после пяти лет эксплуатации. И если "немец" потребует вложений на сотни тысяч, то японец спокойно поедет на дачу или в отпуск — с минимальными тратами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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