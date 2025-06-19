Сон за рулём наступает внезапно: признаки, которые нельзя игнорировать

"Я всё контролирую, просто немного устал — сейчас дотяну до дома". Знакомая мысль? Именно она становится последней перед аварией для многих водителей. Опасность сонливости в том, что человек не осознаёт, как засыпает. Мозг отключается внезапно — без предупреждения.
Сон за рулём наступает не так, как дома в кровати. Нет чёткого момента, когда вы решаете уснуть. Усталый мозг уходит в "режим экономии" — внимание пропадает, реакции замедляются, а потом и вовсе наступает короткий "микросон". И этого достаточно, чтобы машина за секунды ушла с полосы или врезалась в препятствие.
Даже если вы уверены, что справитесь — усталость сильнее вас. Главное — вовремя распознать сигналы тела.
Опасные симптомы, при которых нужно срочно остановиться:
Эти признаки — красный сигнал. Вы уже в зоне риска. И если продолжите движение, можете просто не проснуться вовремя.
Что делать?:
Не ставьте под угрозу свою жизнь и жизнь других. Отдых за рулём — не слабость, а здравый смысл.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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