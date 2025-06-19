Эту процедуру нужно делать в машине хотя бы раз в год — иначе появится запах

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Поддержание чистоты внутри автомобиля кажется простой задачей — протёр панели, выкинул мусор, пропылесосил коврики. Но на практике салон быстро теряет опрятный вид, а в воздухе появляется устойчивый неприятный запах. Почему так происходит?

Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон автомобиля

Ответ кроется в одном важном, но часто игнорируемом правиле.

Поверхность — это не всё

Даже самые аккуратные водители редко идут дальше обычной уборки. Протираются пластик, кожа, ткань, собираются фантики и крошки. И кажется, что салон чист. Но это лишь иллюзия. Под обивкой, в стыках, в пористых материалах накапливается пыль, грязь, бактерии и остатки еды. Со временем они становятся источником зловония и трудноустранимых пятен.

Что нужно делать обязательно

Глубокая паровая очистка салона — вот чего не хватает даже самым аккуратным. Это не прихоть и не салонная "SPA-процедура" для авто. Это необходимая мера, которую стоит проводить хотя бы раз в год, а лучше — 2-3 раза, если машина используется активно.

Пар проникает туда, куда не дотянется ни губка, ни пылесос. Он убивает бактерии, устраняет запахи, растворяет въевшуюся грязь и восстанавливает свежесть. Особенно важна такая чистка для владельцев автомобилей с тканевым салоном или тех, кто перевозит детей, животных или еду.

Последствия отказа

Игнорирование глубокой уборки приводит к:

появлению устойчивого неприятного запаха;

накоплению аллергенов и плесени;

порче обивки и внутренней отделки;

снижению стоимости автомобиля при продаже.

Регулярная поверхностная уборка — хорошо, но именно паровая очистка позволяет сохранить здоровье и комфорт в салоне.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

