Эту процедуру нужно делать в машине хотя бы раз в год — иначе появится запах

Поддержание чистоты внутри автомобиля кажется простой задачей — протёр панели, выкинул мусор, пропылесосил коврики. Но на практике салон быстро теряет опрятный вид, а в воздухе появляется устойчивый неприятный запах. Почему так происходит?
Ответ кроется в одном важном, но часто игнорируемом правиле.
Даже самые аккуратные водители редко идут дальше обычной уборки. Протираются пластик, кожа, ткань, собираются фантики и крошки. И кажется, что салон чист. Но это лишь иллюзия. Под обивкой, в стыках, в пористых материалах накапливается пыль, грязь, бактерии и остатки еды. Со временем они становятся источником зловония и трудноустранимых пятен.
Глубокая паровая очистка салона — вот чего не хватает даже самым аккуратным. Это не прихоть и не салонная "SPA-процедура" для авто. Это необходимая мера, которую стоит проводить хотя бы раз в год, а лучше — 2-3 раза, если машина используется активно.
Пар проникает туда, куда не дотянется ни губка, ни пылесос. Он убивает бактерии, устраняет запахи, растворяет въевшуюся грязь и восстанавливает свежесть. Особенно важна такая чистка для владельцев автомобилей с тканевым салоном или тех, кто перевозит детей, животных или еду.
Игнорирование глубокой уборки приводит к:
Регулярная поверхностная уборка — хорошо, но именно паровая очистка позволяет сохранить здоровье и комфорт в салоне.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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