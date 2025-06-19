Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные

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Мотор М-412 до сих пор вызывает уважение у автоэнтузиастов. Созданный ещё в 1960-х, он опередил своё время как по конструкции, так и по эксплуатационным характеристикам. Его устанавливали на "Москвичи", но слава двигателя шагнула далеко за пределы одной модели — и даже одной страны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Автомобиль СССР

Не копия, а собственная разработка

Работы над М-412 начались на МЗМА в 1964 году под руководством конструктора Игоря Окунева. Уже через год мотор был готов, но производственную линию передали в Уфу. При проектировании активно использовался мировой опыт — в частности, анализировалась конструкция одного из лучших моторов того времени: немецкого BMW M10.

Однако утверждение о "плагиате" ошибочно. Хотя у обоих двигателей была наклонная архитектура и цепной привод ГРМ, на этом сходство заканчивалось. В отличие от чугунного M10, советский М-412 получил алюминиевый блок с чугунными гильзами — редкость для своего времени, особенно в СССР.

Мощный и технологичный

Двигатель имел объём 1,5 литра и степень сжатия 8.8, что требовало топлива АИ-93. На практике мотор выдавал до 80 л. с., хотя в официальных документах указывались более скромные 75 л. с. Впечатляет и динамика: "Москвич" с этим мотором разгонялся до 100 км/ч за 19 секунд, обходя даже ГАЗ-24.

Паспортная максимальная скорость составляла 140 км/ч — отличный показатель для середины 1960-х. При этом двигатель оставался простым в обслуживании, неприхотливым и удивительно живучим.

Надёжность на практике

Среди владельцев "Москвичей" ходила легенда, что М-412 мог "отходить" 150-160 тысяч км без капремонта — и она имела под собой основания. Двигатель не страдал от "масложора", легко обслуживался (в том числе регулировка клапанов), а чугунные гильзы в блоке значительно упрощали ремонт.

Конструктивная простота сочеталась с продуманными решениями, благодаря чему даже не самые опытные автолюбители могли ухаживать за мотором своими силами.

Мотор на экспорт и в спорт

На основе М-412 было создано множество форсированных и дефорсированных версий. Первые активно применялись в автоспорте как в СССР, так и за рубежом. До конца 1970-х годов этот мотор оставался самым узнаваемым советским агрегатом на Западе.

Дефорсированные версии, рассчитанные под АИ-92, стали любимцами сельских жителей. Их надёжность, устойчивость к топливу невысокого качества и ремонтопригодность сделали их практически незаменимыми.

Наследие М-412

М-412 стал тем самым редким случаем, когда советский двигатель получил признание не только внутри страны, но и за её пределами. Его конструкция и эксплуатационные характеристики позволили использовать его в самых разных условиях — от кольцевых трасс до деревенских дорог. Он стал символом инженерной смекалки, а не заимствования, и доказал, что и в СССР умели делать действительно выдающиеся моторы.

Уточнения

Москви́ч — марка автомобилей, выпускающихся автозаводами ЗМА/МЗМА/АЗЛК/"Москвич" и "ИжАвто".

