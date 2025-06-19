Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигантский сорняк на склонах Килиманджаро: почему он вырастает до 9 метров
Пока Европа обсуждала отказ: цены на газ растут уже шестой день подряд — в чём причина
Чеченского боксёра Абу Юсупова зарезали в Берлине
Макияж, который делает вас старше: пять приёмов, о которых стоит забыть навсегда
Что скрывает бесконечный рабочий день? Новое исследование Microsoft
Рог дороже жизни: как алчность стёрла с лица Земли почти весь вид
Сирень без цветов? Узнайте, как исправить главные ошибки ухода
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Недостаток сна как штраф в жизни: как гаджеты крадут здоровье у подростков

Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные

3:41
Авто

Мотор М-412 до сих пор вызывает уважение у автоэнтузиастов. Созданный ещё в 1960-х, он опередил своё время как по конструкции, так и по эксплуатационным характеристикам. Его устанавливали на "Москвичи", но слава двигателя шагнула далеко за пределы одной модели — и даже одной страны.

Автомобиль СССР
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль СССР

Не копия, а собственная разработка

Работы над М-412 начались на МЗМА в 1964 году под руководством конструктора Игоря Окунева. Уже через год мотор был готов, но производственную линию передали в Уфу. При проектировании активно использовался мировой опыт — в частности, анализировалась конструкция одного из лучших моторов того времени: немецкого BMW M10.

Однако утверждение о "плагиате" ошибочно. Хотя у обоих двигателей была наклонная архитектура и цепной привод ГРМ, на этом сходство заканчивалось. В отличие от чугунного M10, советский М-412 получил алюминиевый блок с чугунными гильзами — редкость для своего времени, особенно в СССР.

Мощный и технологичный

Двигатель имел объём 1,5 литра и степень сжатия 8.8, что требовало топлива АИ-93. На практике мотор выдавал до 80 л. с., хотя в официальных документах указывались более скромные 75 л. с. Впечатляет и динамика: "Москвич" с этим мотором разгонялся до 100 км/ч за 19 секунд, обходя даже ГАЗ-24.

Паспортная максимальная скорость составляла 140 км/ч — отличный показатель для середины 1960-х. При этом двигатель оставался простым в обслуживании, неприхотливым и удивительно живучим.

Надёжность на практике

Среди владельцев "Москвичей" ходила легенда, что М-412 мог "отходить" 150-160 тысяч км без капремонта — и она имела под собой основания. Двигатель не страдал от "масложора", легко обслуживался (в том числе регулировка клапанов), а чугунные гильзы в блоке значительно упрощали ремонт.

Конструктивная простота сочеталась с продуманными решениями, благодаря чему даже не самые опытные автолюбители могли ухаживать за мотором своими силами.

Мотор на экспорт и в спорт

На основе М-412 было создано множество форсированных и дефорсированных версий. Первые активно применялись в автоспорте как в СССР, так и за рубежом. До конца 1970-х годов этот мотор оставался самым узнаваемым советским агрегатом на Западе.

Дефорсированные версии, рассчитанные под АИ-92, стали любимцами сельских жителей. Их надёжность, устойчивость к топливу невысокого качества и ремонтопригодность сделали их практически незаменимыми.

Наследие М-412

М-412 стал тем самым редким случаем, когда советский двигатель получил признание не только внутри страны, но и за её пределами. Его конструкция и эксплуатационные характеристики позволили использовать его в самых разных условиях — от кольцевых трасс до деревенских дорог. Он стал символом инженерной смекалки, а не заимствования, и доказал, что и в СССР умели делать действительно выдающиеся моторы.

Уточнения

Москви́ч — марка автомобилей, выпускающихся автозаводами ЗМА/МЗМА/АЗЛК/"Москвич" и "ИжАвто".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту
Домашние животные
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту Аудио 
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Садоводство, цветоводство
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно Аудио 
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Домашние животные
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Последние материалы
Макияж, который делает вас старше: пять приёмов, о которых стоит забыть навсегда
Что скрывает бесконечный рабочий день? Новое исследование Microsoft
Рог дороже жизни: как алчность стёрла с лица Земли почти весь вид
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Сирень без цветов? Узнайте, как исправить главные ошибки ухода
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Недостаток сна как штраф в жизни: как гаджеты крадут здоровье у подростков
Комары и ваша диета: два продукта, которые привлекают кровососущих и три, которые их отпугивают
Римские каникулы со штрафом: Италия запрещает делать это рядом с достопримечательностями
Никаких платьев! Вот что носят летом те, кто ценит комфорт и стиль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.