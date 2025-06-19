Один взгляд на колонку — и всё понятно: заправка в этот момент превращает топливо в яд

Заправка автомобиля — привычное дело. Большинство водителей делают это автоматически, не задумываясь о деталях. Однако есть ситуация, когда заливать топливо сразу может серьёзно навредить двигателю.
Если вы подъехали на АЗС и заметили бензовоз, который только что закончил слив топлива в подземные резервуары — не спешите. Или, тем более, если слив ещё продолжается. В этот момент отпуск бензина или дизеля на колонке обычно останавливают. Но даже когда бензовоз уехал, заправляться сразу — плохая идея.
Причина проста: при сливе горючее сильно перемешивается с тем, что уже было в ёмкости. В результате осадок, который годами накапливается на дне, поднимается вверх и может попасть в бак вашего автомобиля.
Обычно достаточно подождать 20-30 минут, чтобы частицы снова осели. До этого момента велик риск заправиться некачественным топливом. В нём могут оказаться грязь, микрочастицы металла и прочие примеси. Всё это постепенно разрушает топливную систему.
Самое уязвимое место — топливный фильтр: он забивается и снижает эффективность работы. Дальше страдают форсунки, распылители и даже поршневая группа. В запущенных случаях всё заканчивается дорогостоящим ремонтом.
К сожалению, российское топливо и без того часто оставляет желать лучшего. Даже без вмешательства бензовоза в нём бывает достаточно примесей. А если к ним добавляется свежеподнятый осадок — удар по мотору становится куда ощутимее.
При этом последствия проявляются не сразу. Машина может ехать как обычно, но со временем теряет ресурс двигателя. В итоге — неожиданная поломка на ровном месте и счёт на десятки тысяч рублей.
Если при подъезде к АЗС вы видите бензовоз, оптимальные действия такие:
Подождать 20-30 минут, пока осадок уляжется.
Заправиться на другой станции.
Узнать у персонала, когда производился слив и стоит ли подождать.
Некоторые крупные заправочные сети сознательно приостанавливают работу колонок после слива на 40-60 минут, чтобы дать осадку осесть. Это — показатель ответственности. Но даже если таких мер нет, лучше взять паузу самому.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
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