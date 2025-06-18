Домкрат сломался, а ехать нужно: спасают два подручных предмета и немного смекалки

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Попали в ситуацию, когда нужно срочно заменить колесо, а домкрат забыт в гараже или попросту вышел из строя? Оказывается, даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации есть рабочие решения.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замена колеса

Домкрат — вещь ненадёжная

Домкрат есть в стандартном наборе почти каждого автомобиля. Но нередко водители пренебрегают этим инструментом — оставляют дома ради свободного багажника или вовсе теряют. А ведь именно он первым приходит на помощь при проколе шины. Ирония в том, что сам домкрат довольно хрупок и может отказать в самый неподходящий момент.

Решение — рычаг и немного смекалки

Если домкрата под рукой нет, выручит обычный рычаг. Принцип прост: вспомните школу и закон Архимеда. Подходящей палкой — например, стволом упавшего дерева — можно приподнять одну сторону машины, используя подставку (например, плоский камень или плотный кусок дерева). Дальше — по накатанной: открутить колесо, поставить запаску, опустить машину. Главное — соблюдать осторожность, особенно если работаете в одиночку.

Метод с насосом и подпоркой

Другой способ — с применением обычного автомобильного насоса. Сначала нужно накачать повреждённое колесо настолько, насколько это возможно. Затем поставить подпор рядом с усилителем порога и спустить колесо. Под весом машины оно просядет, и вы сможете заменить его на запасное.

Важно: если у вас докатка, она обычно меньше по размеру, и её можно установить даже без спуска воздуха. А чтобы убрать подпор, достаточно слегка проехать вперёд или вновь накачать уже установленное колесо.

Не забываем о лакокрасочном покрытии

Место установки подпорки желательно защитить — подложите тряпку, коврик или хотя бы картон. Это поможет избежать повреждения порога. А бывалые водители и вовсе "заскакивают" на подпор — ставят её наискось и аккуратно наезжают на неё передком или задом автомобиля. Но этот трюк требует отличного чувства машины и уверенного опыта.

После замены не забудьте убрать рычаг с дороги — его может использовать кто-то ещё в похожей ситуации. И, конечно, не забывайте проверять состояние штатного домкрата и инструментов — это сэкономит вам массу времени и нервов в будущем.

Уточнения

Домкра́т (от нидерл. dommekracht) — стационарный, переносной или передвижной механизм для подъёма опирающегося на него груза.

