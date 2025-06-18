Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина

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Можно ли найти бензиновый двигатель, который переживёт не только дизель, но и сам автомобиль? Да — и таких моторов немало. Некоторые из них работают без серьёзных проблем по 400-500 тысяч километров, при этом не требуют сложного обслуживания и не капризничают к топливу. В этой подборке — шесть бензиновых агрегатов, ставших синонимом надёжности. Не просто мнение, а опыт механиков, владельцев и статистика ресурса.

Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор автомобиля

Toyota 1NZ-FE: миллионник от японцев

Один из самых надёжных двигателей на планете. Атмосферный 1.5-литровый мотор от Toyota устанавливался на множество моделей, включая Yaris, Corolla и Prius. Простая конструкция без турбин и сложной электроники — вот его главный секрет.

При своевременной замене масла и использовании качественного топлива этот мотор спокойно проходит 400-500 тыс. км без капремонта. А если менять масло каждые 7-8 тыс. км, то и больше. Расход у него скромный, а цепной привод ГРМ избавляет от замены ремня. Проблемные места вроде масложора проявляются редко и обычно ближе к 300 тыс. км.

Honda R18A: тихий труженик

Атмосферный 1.8-литровый мотор от Honda знаком владельцам Civic и CR-V. Он запомнился механикам надёжностью, стабильной тягой и "долгожительством". Мотор не боится оборотов, не страдает от перегрева и не имеет слабых мест вроде турбин или сложной системы фаз газораспределения.

Своевременное обслуживание (раз в 8-10 тыс. км), качественные свечи и хороший бензин — и этот двигатель ходит по 350-400 тыс. км без вмешательств. Особенно хорошо чувствует себя на трассе, где может работать в щадящем режиме.

Mitsubishi 4G63: наследие ралли

Этот двигатель стал легендой ещё со времён Lancer Evolution, но в "гражданских" версиях использовался на обычных седанах и кроссоверах. 2.0-литровый атмосферник с чугунным блоком почти не убиваем. Его любят не только за ресурс, но и за возможность ремонта — деталей полно, и почти все оригинальные.

Даже при активной езде мотор ходит 300-400 тыс. км, а при аккуратной — и все 500. Главное — не перегревать и менять масло не реже чем раз в 8 тыс. км. Цепной привод ГРМ требует внимания, но если следить — проблем не будет.

Volkswagen 1.6 CFNA: не без греха, но надолго

Немецкий мотор, который часто ругали за слабую тягу и вибрации, но со временем он доказал главное — живучесть. Этот атмосферный 1.6 л ставился на Polo, Rapid, Fabia и другие модели концерна. При правильной эксплуатации легко переваливает за 300 тыс. км без серьёзных вложений.

Главное — следить за системой охлаждения и не экономить на масле. Да, у CFNA есть особенности (пластиковый впуск, гидрокомпенсаторы, чувствительность к перегреву), но при щадящей эксплуатации он способен жить дольше многих турбодизелей.

Opel Z18XE: забытая классика

На фоне современных турбомоторов этот 1.8-литровый атмосферник из нулевых выглядит простовато — но именно в этом его сила. Надёжный, простой в обслуживании и способный выдерживать суровые условия. Opel ставил Z18XE на Astra, Zafira и Vectra.

Двигатель спокойно ходит до 400 тыс. км. Часто встречается на вторичке с пробегом за 300 — и ещё в строю. Единственный нюанс — следить за системой вентиляции картера и прокладками. Но в целом — отличный вариант для тех, кто хочет "сел и поехал".

Subaru EJ20: если не перегревать

Субаровский "оппозитник" 2.0 литра получил культовый статус за сочетание динамики и надёжности. Да, он требует внимания, и перегрев может оказаться фатальным. Но при нормальном обслуживании этот мотор способен пройти 350-450 тыс. км.

Он хорошо работает на качественном масле и любит регулярную диагностику, особенно по части системы охлаждения. Механики отмечают, что даже на пробегах за 300 тыс. км EJ20 сохраняет компрессию и не требует капремонта. Особенно ценится на "универсалах" Legacy и Outback.

Что объединяет эти моторы

Все шесть агрегатов — атмосферники, без наддува и с относительно простой конструкцией. Именно это делает их надёжными и ремонтопригодными. Да, у них нет фантастических характеристик или экономичности новых турбированных моторов, но зато они работают долго, стабильно и предсказуемо. Это идеальный выбор для тех, кто хочет ездить, а не чинить.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

