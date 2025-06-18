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Машина размером с унитаз — это будущее Европы? Почему в Stellantis всерьёз заговорили о кей-карах

3:30
Авто

Председатель правления Stellantis Джон Элканн обратился к европейским законодателям с неожиданной инициативой — перенять японскую модель суперкомпактных автомобилей, известных как кей-кары. По его словам, чрезмерно жёсткие регуляторные нормы в Европе делают обычные автомобили недоступными для массового потребителя и фактически убивают рынок доступного транспорта.

Opel Rocks-e
Фото: commons.wikimedia.org by Fridolin freudenfett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Opel Rocks-e

Почему кей-кары стали темой обсуждения

Хотя в сознании западных водителей японские бренды ассоциируются с моделями вроде Honda CR-V или Toyota RAV4, сами японцы массово используют совершенно другой тип транспорта. Речь идёт о кей-карах — сверхкомпактных и экономичных автомобилях, которые занимают около 40% японского рынка.

Эти машины значительно меньше стандартных автомобилей: максимальная длина — около 3,4 метра, ширина — 1,47 м, объём двигателя — не более 660 куб. см. Они рассчитаны на городское использование и привлекают водителей не только компактностью, но и низкими налогами, доступной страховкой и льготами на парковку.

Европа теряет доступность — и шанс на массовую электромобилизацию

"Если в Японии есть кей-кары, занимающие 40 процентов рынка, то нет никаких причин, по которым в Европе не должно быть электромобилей", — заявил Джон Элканн.

Он привёл статистику: в 2019 году в Европе было около 50 моделей автомобилей, стоивших менее 15 000 евро. Сегодня — только одна. Элканн связывает это с ростом обязательных требований к безопасности и выбросам, из-за которых себестоимость автомобиля резко возрастает.

Например, современные машины обязаны иметь системы контроля усталости водителя, кнопку SOS и прочие функции, которые особенно актуальны для дальних поездок — но абсолютно не нужны в небольших городских авто.

"К 2030 году мы столкнемся с более чем 120 новыми правилами в Европе. Более 25% инженеров работают исключительно над соответствием этим требованиям — и это не добавляет ценности", — добавил Элканн.

Stellantis уже пробует: но только частично

В Европе уже есть попытки внедрить дешёвую электрическую мобильность — такие как Citroën Ami, Opel Rocks-e и Fiat Topolino. Однако большинство из них юридически считаются квадрициклами, а не полноценными автомобилями.

Для сравнения, в Японии кей-кары бывают самых разных форматов: от семейных минивэнов (Honda N-Box) и родстеров (Daihatsu Copen) до компактных грузовиков (Mitsubishi Minicab) и даже небольших внедорожников (Suzuki Jimny).

По мнению Элканна, Европе нужен собственный аналог — пусть и под другим названием, например, "E-Car".

Вызов будущему

Сейчас Stellantis управляет глобальной империей: от американских пикапов Ram до миниатюрных Fiat в Европе. Компания сталкивается с совершенно разными вызовами на каждом континенте. Однако идея Элканна проста: если Европа хочет остаться конкурентоспособной в вопросах доступной мобильности и электромобилей, ей придётся пересмотреть регуляторную политику и вдохновиться японской практикой.

Уточнения

Кей-кар Kei car, K-cars или кэйдзидося (яп. 軽自動車 кэйдзидо:ся, букв. «лёгкий автомобиль») — японская категория малых транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, фургонов и пикапов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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