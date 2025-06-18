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Бензин, страховка, пошлины — а народ всё равно покупает: что творится на авторынке в 2025 году

5:02
Авто

Несмотря на высокие процентные ставки, экономическую нестабильность и новые тарифы Трампа на импорт автомобилей и запчастей, в первой половине 2025 года американцы купили 3,9 миллиона новых автомобилей. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Даже при снижении прогноза годовых продаж с 16,3 до 15,6 миллиона машин, цифры говорят одно — миллионы людей продолжают покупать новые авто.

Honda CR-V
Фото: commons.wikimedia.org by HJUdall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Honda CR-V

Почему? Потому что если машина нужна — она нужна.

Более того, покупка нового авто в 2025 году может быть даже выгоднее, чем подержанного. По данным Edmunds, средняя цена трёхлетнего автомобиля уже достигла $30 522, что минимизирует разницу между новым и б/у авто.

Безопасность и надёжность — главные аргументы в пользу нового авто

Современные технологии сделали новые машины заметно безопаснее. Уже в базовой комплектации многие модели получают автоматическое экстренное торможение (AEB), системы контроля слепых зон и предупреждение о перекрёстном движении сзади — всё это снижает риск аварий.

Плюс, новенькие авто ломаются реже — а если и ломаются, то ремонт покрывает гарантия. С подержанными машинами, как правило, такой роскоши нет.

Что советует Consumer Reports

Consumer Reports, авторитетная организация в сфере независимых обзоров товаров, существует с 1936 года и знает, как покупать с умом даже в трудные времена. Вот их советы:

  • Не спешите с рестайлингом. Новые модели, вышедшие только в этом году, часто переоценены и не лишены "детских болезней". Подождите год — и цена снизится, и баги устранят.

  • Берите попроще. Машины поменьше и с базовой комплектацией обходятся дешевле не только из-за самих деталей, но и из-за более низких транспортных сборов.

  • Изучайте рынок. Узнайте, сколько стоят машины в вашем регионе и какова их рекомендованная цена (MSRP). Так вы поймёте, где выгодная сделка, а где — маркетинг.

Как составляется рейтинг от CR

Consumer Reports опирается на мнения более 6 миллионов своих подписчиков. Затем каждый автомобиль проходит внутренние тесты: ускорение, торможение, безопасность, управляемость, плавность хода, экономия топлива и многое другое. Всё это складывается в единый балл, отражающий реальную оценку.

В итоговый список "самых популярных авто 2025 года" попали исключительно кроссоверы. Все они имеют AEB, а некоторые — и другие системы безопасности.

Вот топ-10 от CR:

  1. Subaru Forester 2025 - от $29,995, расход: 29 миль/галл. CR хвалит простор и технологии.

  2. Toyota RAV4 2025 - от $29,250, расход: 27 миль/галл. Отличная управляемость.

  3. Subaru Outback 2025 - от $29,995, расход: 24 миль/галл. Удобная погрузка и мягкое рулевое.

  4. Honda CR-V 2025 - от $30,100, расход: 26 миль/галл. Много места в багажнике.

  5. Subaru Crosstrek 2025 - от $26,560, расход: 29 миль/галл. Комфортная езда.

  6. Toyota RAV4 Hybrid 2025 - от $28,850, расход: 37 миль/галл. Динамичный и экономичный.

  7. Mazda CX-5 2025 - от $28,770, расход: 24 миль/галл. Управление как у спорткара.

  8. Honda CR-V Hybrid 2025 - от $34,650, расход: 35 миль/галл. Надёжный гибрид.

  9. Toyota Highlander 2025 - от $39,820, расход: 22 миль/галл. Простор и комфорт.

  10. Toyota Highlander Hybrid 2025 - от $39,520, расход: 35 миль/галл. Лучший расход среди 3-рядных SUV.

Пока мир лихорадит, эти машины дают покупателям уверенность в завтрашнем дне — и это не просто цифры, а реальный выбор миллионов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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